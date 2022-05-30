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Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино" - РИА Новости, 30.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220530/pugacheva-1791833634.html
Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино"
Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино" - РИА Новости, 30.05.2022
Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино"
В Сети появилось видео, на котором показана видеопроекция на фасаде телецентра "Останкино" с оскорблением Аллы. В нем содержится нецензурная лексика... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:31
2022-05-30T18:38
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором показана видеопроекция на фасаде телецентра "Останкино" с оскорблением Аллы. В нем содержится нецензурная лексика. Пользователи уверены, что послание адресовано Пугачевой. Представители телецентра или Пугачевой пока не дали никаких официальных комментариев. Сама Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми сейчас находится в Израиле, куда улетела три месяца назад. В комментариях к видео мнения разделились: кто-то поддержал авторов послания, кто-то раскритиковал их действия. Некоторые были недовольны анонимностью сообщения.Ранее несколько звезд высказали уверенность в возвращении Пугачевой в Россию. В частности, Лев Лещенко заявил, что певица – патриотка.
https://ria.ru/20220517/pugacheva-1788962527.html
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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
18:31 30.05.2022 (обновлено: 18:38 30.05.2022)
 
Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино"

В Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино" с посланием Пугачевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором показана видеопроекция на фасаде телецентра "Останкино" с оскорблением Аллы. В нем содержится нецензурная лексика. Пользователи уверены, что послание адресовано Пугачевой.

"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех *** (достала – прим. ред.)", – гласит надпись на фасаде.

© Фото : @GrafinyaNegoduet / TelegramПроекция с обращением к певице Алле Пугачевой на стене телецентра Останкино
Проекция с обращением к певице Алле Пугачевой на стене телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : @GrafinyaNegoduet / Telegram
Проекция с обращением к певице Алле Пугачевой на стене телецентра Останкино
Представители телецентра или Пугачевой пока не дали никаких официальных комментариев. Сама Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми сейчас находится в Израиле, куда улетела три месяца назад.
Фотография, опубликованная Максимом Галкиным
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В комментариях к видео мнения разделились: кто-то поддержал авторов послания, кто-то раскритиковал их действия. Некоторые были недовольны анонимностью сообщения.

"А что без подписи-то? Смелости не хватает?", "Давно пора ей показать на место", "Супер", "И собачонку свою забрала по кличке Галкин", – уточнили пользователи.

Ранее несколько звезд высказали уверенность в возвращении Пугачевой в Россию. В частности, Лев Лещенко заявил, что певица – патриотка.
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