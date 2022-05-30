https://ria.ru/20220530/pugacheva-1791833634.html

Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино"

Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино" - РИА Новости, 30.05.2022

Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино"

В Сети появилось видео, на котором показана видеопроекция на фасаде телецентра "Останкино" с оскорблением Аллы. В нем содержится нецензурная лексика... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:31

2022-05-30T18:31

2022-05-30T18:38

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алла пугачева

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором показана видеопроекция на фасаде телецентра "Останкино" с оскорблением Аллы. В нем содержится нецензурная лексика. Пользователи уверены, что послание адресовано Пугачевой. Представители телецентра или Пугачевой пока не дали никаких официальных комментариев. Сама Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми сейчас находится в Израиле, куда улетела три месяца назад. В комментариях к видео мнения разделились: кто-то поддержал авторов послания, кто-то раскритиковал их действия. Некоторые были недовольны анонимностью сообщения.Ранее несколько звезд высказали уверенность в возвращении Пугачевой в Россию. В частности, Лев Лещенко заявил, что певица – патриотка.

https://ria.ru/20220517/pugacheva-1788962527.html

https://ria.ru/20220518/leschenko-1789259770.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес