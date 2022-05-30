https://ria.ru/20220530/pugacheva-1791833634.html
Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино"
Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино" - РИА Новости, 30.05.2022
Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино"
В Сети появилось видео, на котором показана видеопроекция на фасаде телецентра "Останкино" с оскорблением Аллы. В нем содержится нецензурная лексика... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:31
2022-05-30T18:31
2022-05-30T18:38
шоубиз
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алла пугачева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором показана видеопроекция на фасаде телецентра "Останкино" с оскорблением Аллы. В нем содержится нецензурная лексика. Пользователи уверены, что послание адресовано Пугачевой. Представители телецентра или Пугачевой пока не дали никаких официальных комментариев. Сама Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми сейчас находится в Израиле, куда улетела три месяца назад. В комментариях к видео мнения разделились: кто-то поддержал авторов послания, кто-то раскритиковал их действия. Некоторые были недовольны анонимностью сообщения.Ранее несколько звезд высказали уверенность в возвращении Пугачевой в Россию. В частности, Лев Лещенко заявил, что певица – патриотка.
https://ria.ru/20220517/pugacheva-1788962527.html
https://ria.ru/20220518/leschenko-1789259770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
18:31 30.05.2022 (обновлено: 18:38 30.05.2022)
Алла, хорошо, что ты убежала: в Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино"
В Сети обсуждают видеопроекцию на "Останкино" с посланием Пугачевой
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором показана видеопроекция на фасаде телецентра "Останкино" с оскорблением Аллы. В нем содержится нецензурная лексика. Пользователи уверены, что послание адресовано Пугачевой.
"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех *** (достала – прим. ред.)", – гласит надпись на фасаде.
Представители телецентра или Пугачевой пока не дали никаких официальных комментариев. Сама Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми сейчас находится в Израиле, куда улетела три месяца назад.
В комментариях к видео мнения разделились: кто-то поддержал авторов послания, кто-то раскритиковал их действия. Некоторые были недовольны анонимностью сообщения.
"А что без подписи-то? Смелости не хватает?", "Давно пора ей показать на место", "Супер", "И собачонку свою забрала по кличке Галкин", – уточнили пользователи.
Ранее несколько звезд высказали уверенность в возвращении Пугачевой в Россию. В частности, Лев Лещенко заявил, что певица – патриотка.