https://ria.ru/20220530/pshenitsa-1791820349.html

Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна

Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна - РИА Новости, 30.05.2022

Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна

Евросоюз пытается содействовать вывозу 20 миллионов тонн пшеницы с Украины, чтобы не допустить мировой продовольственный кризис, но для этого необходимо... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:28

2022-05-30T17:28

2022-05-30T17:28

экономика

евросоюз

жозеп боррель

россия

украина

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Евросоюз пытается содействовать вывозу 20 миллионов тонн пшеницы с Украины, чтобы не допустить мировой продовольственный кризис, но для этого необходимо согласие России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе."Мы изучаем возможность вывоза 20 миллионов тонн пшеницы c Украины. Это непросто. Необходимо согласие со стороны России для использования морского пути. Это важнейшая тема", - сказал Боррель.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, евросоюз, жозеп боррель, россия, украина, санкции в отношении россии