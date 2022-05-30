https://ria.ru/20220530/pshenitsa-1791820349.html
Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна
Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна - РИА Новости, 30.05.2022
Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна
Евросоюз пытается содействовать вывозу 20 миллионов тонн пшеницы с Украины, чтобы не допустить мировой продовольственный кризис, но для этого необходимо... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:28
2022-05-30T17:28
2022-05-30T17:28
экономика
евросоюз
жозеп боррель
россия
украина
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Евросоюз пытается содействовать вывозу 20 миллионов тонн пшеницы с Украины, чтобы не допустить мировой продовольственный кризис, но для этого необходимо согласие России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе."Мы изучаем возможность вывоза 20 миллионов тонн пшеницы c Украины. Это непросто. Необходимо согласие со стороны России для использования морского пути. Это важнейшая тема", - сказал Боррель.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, жозеп боррель, россия, украина, санкции в отношении россии
Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна
Боррель: нужно договориться с Россией, чтобы она дала согласие вывезти украинскую пшеницу