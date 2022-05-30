Рейтинг@Mail.ru
Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/pshenitsa-1791820349.html
Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна
Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна - РИА Новости, 30.05.2022
Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна
Евросоюз пытается содействовать вывозу 20 миллионов тонн пшеницы с Украины, чтобы не допустить мировой продовольственный кризис, но для этого необходимо... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:28
2022-05-30T17:28
экономика
евросоюз
жозеп боррель
россия
украина
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101914/43/1019144337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63d92f363c043efb25ca1103cc163636.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости.&nbsp; Евросоюз пытается содействовать вывозу 20 миллионов тонн пшеницы с Украины, чтобы не допустить мировой продовольственный кризис, но для этого необходимо согласие России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе."Мы изучаем возможность вывоза 20 миллионов тонн пшеницы c Украины. Это непросто. Необходимо согласие со стороны России для использования морского пути. Это важнейшая тема", - сказал Боррель.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101914/43/1019144337_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_6d5a875b3cb1bc813c5729e321f812d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, жозеп боррель, россия, украина, санкции в отношении россии
17:28 30.05.2022
 
Боррель заявил о необходимости согласия России на вывоз украинского зерна

Боррель: нужно договориться с Россией, чтобы она дала согласие вывезти украинскую пшеницу

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости.  Евросоюз пытается содействовать вывозу 20 миллионов тонн пшеницы с Украины, чтобы не допустить мировой продовольственный кризис, но для этого необходимо согласие России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.
"Мы изучаем возможность вывоза 20 миллионов тонн пшеницы c Украины. Это непросто. Необходимо согласие со стороны России для использования морского пути. Это важнейшая тема", - сказал Боррель.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
08:00
Россия наращивает поставки зерна, чтобы заморить мир голодом
 
ЭкономикаЕвросоюзЖозеп БоррельРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала