https://ria.ru/20220530/protesty-1791845090.html

В Италии пройдут массовые акции протеста против роста цен

В Италии пройдут массовые акции протеста против роста цен - РИА Новости, 30.05.2022

В Италии пройдут массовые акции протеста против роста цен

По призыву ведущих объединений потребителей Италии 10 июня в крупнейших городах страны пройдут массовые манифестации протеста против резкого роста цен и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:39

2022-05-30T18:39

2022-05-30T18:39

цены на нефть

марио драги

италия

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в мире

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РИМ, 30 мая – РИА Новости. По призыву ведущих объединений потребителей Италии 10 июня в крупнейших городах страны пройдут массовые манифестации протеста против резкого роста цен и тарифов, которые наносят огромный ущерб гражданам и всей национальной экономике.Такое решение приняли в понедельник руководители 16 крупнейших ассоциаций потребителей, которые охарактеризовали сложившуюся в настоящее время ситуацию на Апеннинах как чрезвычайную."Мы имеем дело не с обычным или временным повышением цен, а с самой настоящей чрезвычайной ситуацией, подпитываемой неоправданными спекулятивными явлениями, которая заставляет семьи переносить нужду и лишения, что приведет к серьезным последствиям", - говорится в совместном заявлении."В нашей стране растут неравенство, энергетическая и продовольственная бедность", - подчеркивают руководители ассоциаций. По их данным, более четверти всех итальянских семей сегодня находятся в столь затруднительном положении, что вынуждены сокращать приобретение предметов первой необходимости, а порой даже отказывать себе в покупке целого ряда пищевых продуктов и санитарных принадлежностей.Предполагается, что 10 июня участники акций протеста представят специальную "платформу" - программу предложений для правительства Марио Драги, направленных на снижение цен и борьбу со спекуляцией. Одним из требованием, которые выдвигают объединения потребителей, является включение их членов в число участников переговоров по социально-экономическим проблемам между предпринимателями, профсоюзами и представителями властей."Инфляция и высокие счета за коммунальные услуги изменяют экономическое поведение потребителей, заставляя их сокращать приобретение даже предметов первой необходимости, и это наносит значительный ущерб нашей экономике, что отражается на ВВП, занятости и уровне бедности. Именно поэтому мы выйдем на улицы и потребуем от правительства принять нас и вместе наметить решения для выходя из чрезвычайной ситуации", - заявил президент национального объединения Assoutenti Фурио Труцци.Процесс существенного повышения цен заметно обострился в Италии после введения антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. В середине мая Национальный институт статистики (Istat) сообщил, что цены на импортируемые в Италию энергоносители выросли в марте в годовом исчислении на 72,5%. Рост цен на природный газ и нефть привел к увеличению тарифов на электроэнергию и, как следствие, на множество других товаров.В понедельник крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti опубликовала исследование, согласно которому стоимость производства продукции пищевой промышленности в Италии в апреле в годовом исчислении выросла на 14% из-за резкого роста цен на энергоносители и сырье. Согласно этим данным, 11% сельскохозяйственных предприятий готовы прекратить производство, а около 30% - сейчас работают себе в убыток из-за резкого роста производственных расходов.

https://ria.ru/20220528/germaniya-1791408663.html

https://ria.ru/20220530/inflyatsiya-1791698411.html

https://ria.ru/20220530/predpriyatiya-1791740506.html

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цены на нефть, марио драги, италия, украина, в мире