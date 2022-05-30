https://ria.ru/20220530/protesty-1791703630.html

Протестующие в Ереване начали блокировать входы в здание правительства

Протестующие в Ереване начали блокировать входы в здание правительства - РИА Новости, 30.05.2022

Протестующие в Ереване начали блокировать входы в здание правительства

Протестующие у дома правительства в Ереване окружили оцепление силовиков и блокируют вход в здание, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:22

2022-05-30T12:22

2022-05-30T12:37

в мире

ереван

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Протестующие у дома правительства в Ереване окружили оцепление силовиков и блокируют вход в здание, передаёт корреспондент РИА Новости.Вице-спикер парламента Ишхам Сагателян с импровизированной трибуны заявил, что люди не уйдут от правительственного здания, пока оппозиционным депутатам, участвующим в акции, не дадут встретиться с представителями министерств. Он добавил, что если им не дают войти в здание, то в него не войдет никто. После этого люди окружили оцепление полиции и спецназа и в данный момент блокируют входы и выходы в здание.Рядом наготове стоят "чёрные" и "красные береты", но никого не задерживают и не предпринимают активных действий, хотя ранее полиция попросила собравшихся разойтись.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

ереван

армения

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Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства 2022-05-30T12:22 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, армения, никол пашинян