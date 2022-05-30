https://ria.ru/20220530/protesty-1791703630.html
Протестующие в Ереване начали блокировать входы в здание правительства
Протестующие в Ереване начали блокировать входы в здание правительства - РИА Новости, 30.05.2022
Протестующие в Ереване начали блокировать входы в здание правительства
Протестующие у дома правительства в Ереване окружили оцепление силовиков и блокируют вход в здание, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:22
2022-05-30T12:22
2022-05-30T12:37
в мире
ереван
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Протестующие у дома правительства в Ереване окружили оцепление силовиков и блокируют вход в здание, передаёт корреспондент РИА Новости.Вице-спикер парламента Ишхам Сагателян с импровизированной трибуны заявил, что люди не уйдут от правительственного здания, пока оппозиционным депутатам, участвующим в акции, не дадут встретиться с представителями министерств. Он добавил, что если им не дают войти в здание, то в него не войдет никто. После этого люди окружили оцепление полиции и спецназа и в данный момент блокируют входы и выходы в здание.Рядом наготове стоят "чёрные" и "красные береты", но никого не задерживают и не предпринимают активных действий, хотя ранее полиция попросила собравшихся разойтись.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html
ереван
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791710071_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_79b8c2146dc93750fbc208f204ae1bf3.jpg
Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства
Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства
2022-05-30T12:22
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, никол пашинян
12:22 30.05.2022 (обновлено: 12:37 30.05.2022)
Протестующие в Ереване начали блокировать входы в здание правительства
Протестующие в Ереване окружают полицейских и блокируют входы в здание правительства
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Протестующие у дома правительства в Ереване окружили оцепление силовиков и блокируют вход в здание, передаёт корреспондент РИА Новости.
Вице-спикер парламента Ишхам Сагателян с импровизированной трибуны заявил, что люди не уйдут от правительственного здания, пока оппозиционным депутатам, участвующим в акции, не дадут встретиться с представителями министерств. Он добавил, что если им не дают войти в здание, то в него не войдет никто. После этого люди окружили оцепление полиции и спецназа и в данный момент блокируют входы и выходы в здание.
Рядом наготове стоят "чёрные" и "красные береты", но никого не задерживают и не предпринимают активных действий, хотя ранее полиция попросила собравшихся разойтись.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении
с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану
в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.