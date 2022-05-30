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Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване

Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване - РИА Новости, 30.05.2022

Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване

Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:17

2022-05-30T15:17

2022-05-30T15:17

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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На данный момент в полицейские отделения доставлены 111 человек", - сказал собеседник агентства.В понедельник противники Пашиняна попытались прорвать полицейское оцепление у правительственного здания, чтобы позволить оппозиционным депутатам войти туда и встретиться с представителями министерства, изложить позицию по проекту заявлению о Карабахе.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

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Стычки полиции с протестующими у дома правительства в Ереване Стычки полиции с протестующими возобновились у дома правительства в Ереване, начались задержания 2022-05-30T15:17 true PT0M20S

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Ольга Маркова

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, видео