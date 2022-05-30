https://ria.ru/20220530/protest-1791770006.html
Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване
Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване - РИА Новости, 30.05.2022
Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване
Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:17
2022-05-30T15:17
2022-05-30T15:17
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
ереван
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На данный момент в полицейские отделения доставлены 111 человек", - сказал собеседник агентства.В понедельник противники Пашиняна попытались прорвать полицейское оцепление у правительственного здания, чтобы позволить оппозиционным депутатам войти туда и встретиться с представителями министерства, изложить позицию по проекту заявлению о Карабахе.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791720946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9528565b7370293eb68def96be8a115e.jpg
Стычки полиции с протестующими у дома правительства в Ереване
Стычки полиции с протестующими возобновились у дома правительства в Ереване, начались задержания
2022-05-30T15:17
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, видео
Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
2022-05-30T15:17
true
PT0M20S
Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване
Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На данный момент в полицейские отделения доставлены 111 человек", - сказал собеседник агентства.
В понедельник противники Пашиняна попытались прорвать полицейское оцепление у правительственного здания, чтобы позволить оппозиционным депутатам войти туда и встретиться с представителями министерства, изложить позицию по проекту заявлению о Карабахе.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении
с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану
в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.