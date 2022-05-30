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Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване - РИА Новости, 30.05.2022
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Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване
Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване - РИА Новости, 30.05.2022
Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване
Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:17
2022-05-30T15:17
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
ереван
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На данный момент в полицейские отделения доставлены 111 человек", - сказал собеседник агентства.В понедельник противники Пашиняна попытались прорвать полицейское оцепление у правительственного здания, чтобы позволить оппозиционным депутатам войти туда и встретиться с представителями министерства, изложить позицию по проекту заявлению о Карабахе.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
армения
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Стычки полиции с протестующими у дома правительства в Ереване
Стычки полиции с протестующими возобновились у дома правительства в Ереване, начались задержания
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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, видео
Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
2022-05-30T15:17
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15:17 30.05.2022
 
Полиция задержала 111 участников акции протеста в Ереване

Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у дома правительства в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов у дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Сотрудники правоохранительных органов у дома правительства в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Полиция задержала 111 участников акции протеста у правительственного здания в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На данный момент в полицейские отделения доставлены 111 человек", - сказал собеседник агентства.
В понедельник противники Пашиняна попытались прорвать полицейское оцепление у правительственного здания, чтобы позволить оппозиционным депутатам войти туда и встретиться с представителями министерства, изложить позицию по проекту заявлению о Карабахе.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
 
В миреНикол ПашинянАрменияАзербайджанЕреван
 
 
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