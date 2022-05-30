Экс-командующий ВДВ сообщил о решении главной проблемы на Украине
Экс-командующий ВДВ Шпак: ВС России успешно решили главную проблему в боях на Украине
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса и Украины, которые должны были стать главной проблемой при проведении спецоперации, заявил в интервью RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
"Главная проблема — города. Уже очевидно, что при ведении в них оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке", — сказал Шпак.
Военачальник отметил, что боевики ВСУ оборудуют огневые позиции на верхних этажах жилых зданий, используя как живой щит мирное население, которое остается внизу в строениях. Кроме того, неонацисты превращают в настоящие крепости крупные промышленные предприятия, пояснил Шпак.
Российским солдатам для успешного решения боевых задач также пришлось обратиться к военному опыту середины прошлого века, указал экс-командующий ВДВ.
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"Но и мы перешли на методу городского боя времен Великой Отечественной войны: действуем мобильными штурмовыми группами при точечной поддержке танков и артиллерии. Уничтожать врага нашим ребятам приходится ювелирно", — объяснил Шпак.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.