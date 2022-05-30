https://ria.ru/20220530/problema-1791629509.html

Экс-командующий ВДВ сообщил о решении главной проблемы на Украине

Экс-командующий ВДВ сообщил о решении главной проблемы на Украине - РИА Новости, 30.05.2022

Экс-командующий ВДВ сообщил о решении главной проблемы на Украине

Вооруженные силы России успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса и Украины, которые должны были стать главной проблемой при проведении... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T01:34

2022-05-30T01:34

2022-05-30T01:34

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

россия

донбасс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790590951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3360deb4bec8383ec75fa791e50c5880.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса и Украины, которые должны были стать главной проблемой при проведении спецоперации, заявил в интервью RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.Военачальник отметил, что боевики ВСУ оборудуют огневые позиции на верхних этажах жилых зданий, используя как живой щит мирное население, которое остается внизу в строениях. Кроме того, неонацисты превращают в настоящие крепости крупные промышленные предприятия, пояснил Шпак.Российским солдатам для успешного решения боевых задач также пришлось обратиться к военному опыту середины прошлого века, указал экс-командующий ВДВ."Но и мы перешли на методу городского боя времен Великой Отечественной войны: действуем мобильными штурмовыми группами при точечной поддержке танков и артиллерии. Уничтожать врага нашим ребятам приходится ювелирно", — объяснил Шпак.Генерал-полковник высоко оценил тактику, применяемую ВС России на Украине. По его словам, она предполагает методичное продвижение вперед, позволяя сохранить жизни как своих солдат, так и мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/naemniki-1791579081.html

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791468048.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, россия, донбасс, в мире, георгий шпак