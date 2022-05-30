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Жительницу Приамурья обвиняют в смерти пятилетней девочки во время пожара
Жительницу Приамурья обвиняют в смерти пятилетней девочки во время пожара - РИА Новости, 30.05.2022
Жительницу Приамурья обвиняют в смерти пятилетней девочки во время пожара
Жительницу села Белогорья Амурской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности пятилетней девочке, сообщает СУ СК РФ по Амурской области. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T06:16
2022-05-30T06:16
2022-05-30T06:16
происшествия
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Жительницу села Белогорья Амурской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности пятилетней девочке, сообщает СУ СК РФ по Амурской области.Как следует из материалов уголовного дела, 24 декабря 2021 года женщина оставила дочь своего сожителя одну в деревянном доме, где топилась печь. Перед тем как уйти из дома женщина закрыла дверь снаружи на навесной замок."<…> В доме произошел пожар. Девочка, не имевшая возможность покинуть горящее помещение, скончалась от отравления угарным газом. Как полагает следствие, обвиняемая при необходимой внимательности и осмотрительности должна и могла бы предвидеть эти последствия, так как деревянное строение с высокой степенью пожароопасности и растопленной печью представляет угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку, оставленному без контроля со стороны взрослых", — сообщает СУ СК РФ по Амурской области.Во время предварительного следствия женщина полностью признала свою вину, по части 1 статьи 109 УК РФ ей грозит до двух лет лишения свободы.
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происшествия, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), благовещенск
Жительницу Приамурья обвиняют в смерти пятилетней девочки во время пожара
Жительницу села Белогорья Амурской области обвиняют в смерти пятилетней девочки при пожаре