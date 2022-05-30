https://ria.ru/20220530/potok-1791684034.html
"Газпром" возобновил поставки в Турцию по "Голубому потоку"
"Газпром" возобновил поставки в Турцию по "Голубому потоку" - РИА Новости, 30.05.2022
"Газпром" возобновил поставки в Турцию по "Голубому потоку"
"Газпром" возобновил поставки газа в Турцию по "Голубому потоку" по окончании плановых работ на газопроводе, сообщили в управлении информации "Газпрома". РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:38
2022-05-30T11:38
2022-05-30T11:38
экономика
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газпром экспорт
турецкий поток
голубой поток
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Газпром" возобновил поставки газа в Турцию по "Голубому потоку" по окончании плановых работ на газопроводе, сообщили в управлении информации "Газпрома"."Комплекс плановых работ на объектах газопровода "Голубой поток" завершен. Поставки газа сегодня возобновлены", — говорится в сообщении компании.Плановые работы на магистрали продолжались с 17 по 30 мая."Голубой поток" дополняет газотранспортный коридор из России в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров газа в год, а протяженность чуть превышает 1200 километров."Газпром экспорт" в минувшем году поставил по "Голубому потоку" рекордный объем газа — 15,98 миллиарда кубометров.Турция — один из основных покупателей российского газа. "Газпром" поставляет его в регион также по "Турецкому потоку".
https://ria.ru/20220530/gaz-1791637996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, газпром, газпром экспорт, турецкий поток, голубой поток
"Газпром" возобновил поставки в Турцию по "Голубому потоку"
"Газпром" возобновил поставки газа в Турцию по "Голубому потоку" после плановых работ