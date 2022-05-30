https://ria.ru/20220530/postradavshie-1791900765.html

При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали пять человек

При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали пять человек - РИА Новости, 30.05.2022

При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали пять человек

Пять человек, включая подростка, пострадали в результате обстрелов ранее освобожденных территорий ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T23:54

2022-05-30T23:54

2022-05-30T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

сцкк

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791771516_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_eca0c1ccc61ec500aa66a485997a536e.jpg

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Пять человек, включая подростка, пострадали в результате обстрелов ранее освобожденных территорий ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что две женщины ранены в населенном пункте Благодатное, подросток пострадал в населенном пункте Степное, а также мужчина и женщина получили ранения в Мироновском.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В регионе совместно с российскими военными действуют подразделения из ДНР и ЛНР.

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, сцкк, украина, вооруженные силы украины