https://ria.ru/20220530/postradavshie-1791842136.html

Два человека пострадали в результате обстрела поселка Мироновский в ДНР

Два человека пострадали в результате обстрела поселка Мироновский в ДНР - РИА Новости, 30.05.2022

Два человека пострадали в результате обстрела поселка Мироновский в ДНР

Два человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка городского типа Мироновский в Донецкой народной республике, в настоящее время им... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:32

2022-05-30T18:32

2022-05-30T18:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787230642_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_de2a21f509bfdbe0d8434f78014ba0e8.jpg

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка городского типа Мироновский в Донецкой народной республике, в настоящее время им оказывается медицинская помощь, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Мироновский, ранены 2 человека. В результате обстрела получили ранения мужчина и женщина. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - сообщили в штабе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, донбасс