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"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле - РИА Новости, 30.05.2022
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"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле
"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле - РИА Новости, 30.05.2022
"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле
Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ Владимира Путина на общественных началах еще в апреле, по собственной инициативе, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T23:14
2022-05-30T23:34
валентин юмашев
политика
борис ельцин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ Владимира Путина на общественных началах еще в апреле, по собственной инициативе, сообщила РИА Новости заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень.Ранее в СМИ появилась информация, что советник первого президента Бориса Ельцина и член правления "Ельцин-центра" Валентин Юмашев покинул пост советника президента Путина."Юмашев с апреля не является советником президента… Он занимал пост советника президента на общественных началах. С апреля он не является советником, и ушел он с этого поста по своему желанию", - сообщила Телень РИА Новости.
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валентин юмашев, политика, борис ельцин, владимир путин
23:14 30.05.2022 (обновлено: 23:34 30.05.2022)
 
"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле

Юмашев ушел с поста советника Путина в апреле, сообщили в "Ельцин-центре"

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВалентин Юмашев
Валентин Юмашев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Валентин Юмашев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ Владимира Путина на общественных началах еще в апреле, по собственной инициативе, сообщила РИА Новости заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень.
Ранее в СМИ появилась информация, что советник первого президента Бориса Ельцина и член правления "Ельцин-центра" Валентин Юмашев покинул пост советника президента Путина.
"Юмашев с апреля не является советником президента… Он занимал пост советника президента на общественных началах. С апреля он не является советником, и ушел он с этого поста по своему желанию", - сообщила Телень РИА Новости.
Специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 15:44
Советник Путина считает, что России нужно остаться в Парижском соглашении
 
Валентин ЮмашевПолитикаБорис ЕльцинВладимир Путин
 
 
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