https://ria.ru/20220530/post-1791897966.html

"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле

"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле - РИА Новости, 30.05.2022

"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле

Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ Владимира Путина на общественных началах еще в апреле, по собственной инициативе, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T23:14

2022-05-30T23:14

2022-05-30T23:34

валентин юмашев

политика

борис ельцин

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ Владимира Путина на общественных началах еще в апреле, по собственной инициативе, сообщила РИА Новости заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень.Ранее в СМИ появилась информация, что советник первого президента Бориса Ельцина и член правления "Ельцин-центра" Валентин Юмашев покинул пост советника президента Путина."Юмашев с апреля не является советником президента… Он занимал пост советника президента на общественных началах. С апреля он не является советником, и ушел он с этого поста по своему желанию", - сообщила Телень РИА Новости.

https://ria.ru/20220520/soglashenie-1789755299.html

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валентин юмашев, политика, борис ельцин, владимир путин