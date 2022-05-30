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"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле
"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле - РИА Новости, 30.05.2022
"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле
Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ Владимира Путина на общественных началах еще в апреле, по собственной инициативе, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T23:14
2022-05-30T23:14
2022-05-30T23:34
валентин юмашев
политика
борис ельцин
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ Владимира Путина на общественных началах еще в апреле, по собственной инициативе, сообщила РИА Новости заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень.Ранее в СМИ появилась информация, что советник первого президента Бориса Ельцина и член правления "Ельцин-центра" Валентин Юмашев покинул пост советника президента Путина."Юмашев с апреля не является советником президента… Он занимал пост советника президента на общественных началах. С апреля он не является советником, и ушел он с этого поста по своему желанию", - сообщила Телень РИА Новости.
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валентин юмашев, политика, борис ельцин, владимир путин
23:14 30.05.2022 (обновлено: 23:34 30.05.2022)
"Ельцин-центр": Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле
Юмашев ушел с поста советника Путина в апреле, сообщили в "Ельцин-центре"