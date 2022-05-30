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Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев - РИА Новости, 30.05.2022

Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, сообщило в понедельник американское посольство. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:27

2022-05-30T21:27

2022-05-30T21:27

в мире

сша

украина

киев

дональд трамп

мари йованович

джо байден

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, сообщило в понедельник американское посольство.Бринк ранее занимала пост посла США в Словакии. На Украине у США не было полноценного посла с 2019 года, когда экс-президент Дональд Трамп уволил Мари Йованович.Кадровый дипломат с 25-летним стажем, выпускница Лондонской школы экономики и политических наук, Бринк владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки. В госдепартаменте, а также Совете национальной безопасности она занималась Восточной Европой, Балканами и постсоветским пространством, работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html

сша

украина

киев

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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, мари йованович, джо байден