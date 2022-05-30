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Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев - РИА Новости, 30.05.2022
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Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев
Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев - РИА Новости, 30.05.2022
Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев
Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, сообщило в понедельник американское посольство. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:27
2022-05-30T21:27
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
мари йованович
джо байден
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, сообщило в понедельник американское посольство.Бринк ранее занимала пост посла США в Словакии. На Украине у США не было полноценного посла с 2019 года, когда экс-президент Дональд Трамп уволил Мари Йованович.Кадровый дипломат с 25-летним стажем, выпускница Лондонской школы экономики и политических наук, Бринк владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки. В госдепартаменте, а также Совете национальной безопасности она занималась Восточной Европой, Балканами и постсоветским пространством, работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, мари йованович, джо байден
21:27 30.05.2022
 
Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Посольство США на Украине сообщило о прибытии нового посла Бринк в Киев

© Фото : U.S. Department of StateБриджит Бринк
Бриджит Бринк - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : U.S. Department of State
Бриджит Бринк. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, сообщило в понедельник американское посольство.
"Посол Бринк была выдвинута президентом (США Джо – ред.) Байденом на должность посла США на Украине 25 апреля 2022 года, единогласно утверждена сенатом США 18 мая 2022 года и прибыла в Киев 29 мая 2022 года", - говорится в сообщении на сайте посольства.
Бринк ранее занимала пост посла США в Словакии. На Украине у США не было полноценного посла с 2019 года, когда экс-президент Дональд Трамп уволил Мари Йованович.
Кадровый дипломат с 25-летним стажем, выпускница Лондонской школы экономики и политических наук, Бринк владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки. В госдепартаменте, а также Совете национальной безопасности она занималась Восточной Европой, Балканами и постсоветским пространством, работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.
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