07:47 30.05.2022 (обновлено: 08:01 30.05.2022)
Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса
Назарбаев заявил, что поддержит поправки в конституцию, исключающие упоминание его статуса
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПервый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Абзал Калиев
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на предстоящем 5 июня референдуме поддержит внесение изменений в конституцию страны, некоторые из которых исключают упоминание о нем из основного закона страны, заявил он в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву.
"Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме… Все эти годы я всячески поддерживал его (президента Касым-Жомарта Токаева — ред.) действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", — сказал он в интервью, текст которого Ашимбаев опубликовал в своем Telegram-канале.
Назарбаев также отметил, что сохранение за ним определенных полномочий после ухода с поста президента было необходимо "для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите".
Ранее сообщалось, что выносимые на референдум поправки в конституцию разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного Токаевым. Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе о создании конституционного суда, закреплении статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне и о безоговорочном запрете смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.