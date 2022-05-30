https://ria.ru/20220530/popravki-1791639013.html

Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса

Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса - РИА Новости, 30.05.2022

Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на предстоящем 5 июня референдуме поддержит внесение изменений в конституцию страны, некоторые из которых... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T07:47

2022-05-30T07:47

2022-05-30T08:01

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АЛМА-АТА, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на предстоящем 5 июня референдуме поддержит внесение изменений в конституцию страны, некоторые из которых исключают упоминание о нем из основного закона страны, заявил он в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву.Назарбаев также отметил, что сохранение за ним определенных полномочий после ухода с поста президента было необходимо "для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите".Ранее сообщалось, что выносимые на референдум поправки в конституцию разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного Токаевым. Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе о создании конституционного суда, закреплении статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне и о безоговорочном запрете смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220530/rodstvenniki-1791639324.html

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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, нур-султан, касым-жомарт токаев, алма-ата, данияр ашимбаев