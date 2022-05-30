Рейтинг@Mail.ru
Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/popravki-1791639013.html
Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса
Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса - РИА Новости, 30.05.2022
Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на предстоящем 5 июня референдуме поддержит внесение изменений в конституцию страны, некоторые из которых... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T07:47
2022-05-30T08:01
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
нур-султан
касым-жомарт токаев
алма-ата
данияр ашимбаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592468953_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_6527e977afb074f500daea264aee63e1.jpg
АЛМА-АТА, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на предстоящем 5 июня референдуме поддержит внесение изменений в конституцию страны, некоторые из которых исключают упоминание о нем из основного закона страны, заявил он в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву.Назарбаев также отметил, что сохранение за ним определенных полномочий после ухода с поста президента было необходимо "для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите".Ранее сообщалось, что выносимые на референдум поправки в конституцию разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного Токаевым. Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе о создании конституционного суда, закреплении статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне и о безоговорочном запрете смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
https://ria.ru/20220530/rodstvenniki-1791639324.html
казахстан
нур-султан
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592468953_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_68ff197731dfa20bfea79c68a99584f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, нур-султан, касым-жомарт токаев, алма-ата, данияр ашимбаев
07:47 30.05.2022 (обновлено: 08:01 30.05.2022)
 
Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса

Назарбаев заявил, что поддержит поправки в конституцию, исключающие упоминание его статуса

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПервый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на предстоящем 5 июня референдуме поддержит внесение изменений в конституцию страны, некоторые из которых исключают упоминание о нем из основного закона страны, заявил он в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву.

"Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме… Все эти годы я всячески поддерживал его (президента Касым-Жомарта Токаева — ред.) действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", — сказал он в интервью, текст которого Ашимбаев опубликовал в своем Telegram-канале.

Назарбаев также отметил, что сохранение за ним определенных полномочий после ухода с поста президента было необходимо "для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите".
Ранее сообщалось, что выносимые на референдум поправки в конституцию разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного Токаевым. Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе о создании конституционного суда, закреплении статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне и о безоговорочном запрете смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
Бывший Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
07:55
Назарбаев заявил, что его родным нужно ответить перед законом в случае вины
 
В миреКазахстанНурсултан НазарбаевНур-СултанКасым-Жомарт ТокаевАлма-АтаДанияр Ашимбаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала