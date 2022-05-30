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В ДНР за два дня обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791751708.html
В ДНР за два дня обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей
В ДНР за два дня обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2022
В ДНР за два дня обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей
По меньшей мере семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли, еще 38 человек пострадали за последние два дня из-за обстрелов со стороны украинских... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:31
2022-05-30T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли, еще 38 человек пострадали за последние два дня из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.По ее словам, украинские войска "целенаправленно применяют против мирного населения Донбасса тактику выжженной земли"."Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах", - написала Морозова в своем Telegram-канале.По ее данным, только за последние два дня из-за обстрелов "погибли не менее семи мирных жителей ДНР", еще 38 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди жертв есть несовершеннолетние."Расцениваю происходящее как агонию, в состоянии которой киевские каратели совершают эти чудовищные военные преступления. Ведь нет и не может быть объективных причин для ударов по школам, больницам, детским садам и жилым домам. Нет логики в атаках тыла. Ничем нельзя объяснить обстрелы из тяжелого вооружения мест массового скопления людей в час пик", - добавила омбудсмен.
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60
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, дарья морозова
14:31 30.05.2022 (обновлено: 14:51 30.05.2022)
 
В ДНР за два дня обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей

Омбудсмен ДНР Морозова: за два дня обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли, еще 38 человек пострадали за последние два дня из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
По ее словам, украинские войска "целенаправленно применяют против мирного населения Донбасса тактику выжженной земли".
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"Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах", - написала Морозова в своем Telegram-канале.
По ее данным, только за последние два дня из-за обстрелов "погибли не менее семи мирных жителей ДНР", еще 38 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди жертв есть несовершеннолетние.
"Расцениваю происходящее как агонию, в состоянии которой киевские каратели совершают эти чудовищные военные преступления. Ведь нет и не может быть объективных причин для ударов по школам, больницам, детским садам и жилым домам. Нет логики в атаках тыла. Ничем нельзя объяснить обстрелы из тяжелого вооружения мест массового скопления людей в час пик", - добавила омбудсмен.
Последствия обстрелов в центре Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилого сектора автомобиль в Калининском районе Донецка
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

Женщина показывает отверстие в стене после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

Мужчина осматривает воронку от 155-мм снаряда после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

Сотрудник МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

Женщина убирает осколки стекол на лестнице в подъезде жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

Мужчина в комнате жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассДарья Морозова
 
 
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