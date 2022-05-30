https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791751708.html

В ДНР за два дня обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей

В ДНР за два дня обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2022

В ДНР за два дня обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей

По меньшей мере семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли, еще 38 человек пострадали за последние два дня из-за обстрелов со стороны украинских... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:31

2022-05-30T14:31

2022-05-30T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли, еще 38 человек пострадали за последние два дня из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.По ее словам, украинские войска "целенаправленно применяют против мирного населения Донбасса тактику выжженной земли"."Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014-2015 годах", - написала Морозова в своем Telegram-канале.По ее данным, только за последние два дня из-за обстрелов "погибли не менее семи мирных жителей ДНР", еще 38 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди жертв есть несовершеннолетние."Расцениваю происходящее как агонию, в состоянии которой киевские каратели совершают эти чудовищные военные преступления. Ведь нет и не может быть объективных причин для ударов по школам, больницам, детским садам и жилым домам. Нет логики в атаках тыла. Ничем нельзя объяснить обстрелы из тяжелого вооружения мест массового скопления людей в час пик", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20220530/ranenye-1791744624.html

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, дарья морозова