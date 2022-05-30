https://ria.ru/20220530/ploschad-1791649323.html

В Мелитополе оцепили площадь Победы после взрыва в центре города

В Мелитополе оцепили площадь Победы после взрыва в центре города - РИА Новости, 30.05.2022

В Мелитополе оцепили площадь Победы после взрыва в центре города

Площадь Победы, где расположена администрация Мелитополя Запорожской области, оцеплена после взрыва, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:35

2022-05-30T09:35

2022-05-30T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

запорожская область

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Площадь Победы, где расположена администрация Мелитополя Запорожской области, оцеплена после взрыва, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Усилена также охрана зданий органов местной власти. Сотрудники силовых структур на месте говорят, что, по предварительной версии, в центре города взорвался автомобиль.Источник РИА Новости в администрации города ранее сообщил, что три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в Мелитополе. По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220529/melitopol-1791605090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мелитополь, запорожская область