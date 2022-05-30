Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе оцепили площадь Победы после взрыва в центре города - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/ploschad-1791649323.html
В Мелитополе оцепили площадь Победы после взрыва в центре города
В Мелитополе оцепили площадь Победы после взрыва в центре города - РИА Новости, 30.05.2022
В Мелитополе оцепили площадь Победы после взрыва в центре города
Площадь Победы, где расположена администрация Мелитополя Запорожской области, оцеплена после взрыва, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:35
2022-05-30T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313271_0:17:2815:1600_1920x0_80_0_0_bc8b7ffcf54aa51ee1b686f68be19053.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Площадь Победы, где расположена администрация Мелитополя Запорожской области, оцеплена после взрыва, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Усилена также охрана зданий органов местной власти. Сотрудники силовых структур на месте говорят, что, по предварительной версии, в центре города взорвался автомобиль.Источник РИА Новости в администрации города ранее сообщил, что три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в Мелитополе. По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220529/melitopol-1791605090.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313271_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ea4367608a051389266dff4b5967f814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мелитополь, запорожская область
09:35 30.05.2022 (обновлено: 09:46 30.05.2022)
 
В Мелитополе оцепили площадь Победы после взрыва в центре города

В Мелитополе после взрыва оцепили площадь Победы, где расположена администрация

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Девушка на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Площадь Победы, где расположена администрация Мелитополя Запорожской области, оцеплена после взрыва, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Усилена также охрана зданий органов местной власти. Сотрудники силовых структур на месте говорят, что, по предварительной версии, в центре города взорвался автомобиль.
Источник РИА Новости в администрации города ранее сообщил, что три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в Мелитополе. По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Переходи на +7: в Мелитополе очереди за российскими сим-картами - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 20:51
Переходи на "+7": в Мелитополе очереди за российскими сим-картамиЖители Мелитополя выстроились в очереди для получения сим-карт российских операторов связи.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала