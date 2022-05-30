Вице-премьер Украины заявила, что разведка займется обменом военнопленными
Вице-премьер Украины Верещук заявила, что разведка займется вопросами обмена пленными
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" у следственного изолятора в Еленовке
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что передала функции по обмену пленными главному управлению разведки минобороны страны.
"Свой функционал по обмену военнопленными передаю главному управлению разведки минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы налажены. В дальнейшем обмены военнопленными - это совместная работа ГУР и СБУ", - написала Верещук в Telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Донецкой народной республики находятся свыше 5 тысяч военнопленных украинских боевиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.