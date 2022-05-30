https://ria.ru/20220530/plennye-1791810398.html

Вице-премьер Украины заявила, что разведка займется обменом военнопленными

Вице-премьер Украины заявила, что разведка займется обменом военнопленными - РИА Новости, 30.05.2022

Вице-премьер Украины заявила, что разведка займется обменом военнопленными

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что передала функции по обмену пленными главному управлению разведки минобороны страны. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:57

2022-05-30T16:57

2022-05-30T16:57

специальная военная операция на украине

признание днр и лнр в россии

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

ирина верещук

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что передала функции по обмену пленными главному управлению разведки минобороны страны.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Донецкой народной республики находятся свыше 5 тысяч военнопленных украинских боевиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/plennye-1791737462.html

донецкая народная республика

украина

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признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ирина верещук