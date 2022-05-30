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Вице-премьер Украины заявила, что разведка займется обменом военнопленными - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/plennye-1791810398.html
Вице-премьер Украины заявила, что разведка займется обменом военнопленными
Вице-премьер Украины заявила, что разведка займется обменом военнопленными - РИА Новости, 30.05.2022
Вице-премьер Украины заявила, что разведка займется обменом военнопленными
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что передала функции по обмену пленными главному управлению разведки минобороны страны. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:57
2022-05-30T16:57
специальная военная операция на украине
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
ирина верещук
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что передала функции по обмену пленными главному управлению разведки минобороны страны.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Донецкой народной республики находятся свыше 5 тысяч военнопленных украинских боевиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/plennye-1791737462.html
донецкая народная республика
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признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ирина верещук
16:57 30.05.2022
 
Вице-премьер Украины заявила, что разведка займется обменом военнопленными

Вице-премьер Украины Верещук заявила, что разведка займется вопросами обмена пленными

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" у следственного изолятора в Еленовке
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что передала функции по обмену пленными главному управлению разведки минобороны страны.
"Свой функционал по обмену военнопленными передаю главному управлению разведки минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы налажены. В дальнейшем обмены военнопленными - это совместная работа ГУР и СБУ", - написала Верещук в Telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Донецкой народной республики находятся свыше 5 тысяч военнопленных украинских боевиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
13:46Специальная военная операция на Украине
В ДНР содержатся 2,3 тысячи пленных с "Азовстали"
 
Специальная военная операция на УкраинеПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаИрина Верещук
 
 
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