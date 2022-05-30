https://ria.ru/20220530/playstation-1791633907.html

СМИ: россияне подали коллективный иск на Sony на 280 миллионов рублей

СМИ: россияне подали коллективный иск на Sony на 280 миллионов рублей - РИА Новости, 30.05.2022

СМИ: россияне подали коллективный иск на Sony на 280 миллионов рублей

Российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment и потребовали компенсацию в размере 280 миллионов... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T04:17

2022-05-30T04:17

2022-05-30T04:17

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment и потребовали компенсацию в размере 280 миллионов рублей, сообщает в понедельник газета "Ведомости".Ранее 10 марта Sony в свете событий на Украине приостановила деятельность в России. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store. Отмечается, что истцами являются пользователи системы Sony PlayStation.Отмечается, что, по словам юриста, "подобный односторонний отказ Sony от оказания услуг не допускается их же правилами, что грубо нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов Sony". Также, по мнению истцов, законом о защите прав потребителей не предусмотрен отказ в предоставлении услуг в связи с действиями государства на территории какой-либо страны."Моральный вред в 10 миллионов рублей из-за прекращения доступа к сервисам Sony PlayStation для каждого из истцов объясняется в том числе высокой стоимостью приставки — от 119 000 рублей для Sony PlayStation 5", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что Sony Interactive Entertainment Europe Limited за 2020 год заработала около 25 миллиардов долларов, а потому истцы считают заявленные финансовые требования соразмерными.

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украина, россия, sony corporation, москва, в мире, общество, технологии