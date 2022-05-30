Рейтинг@Mail.ru
СМИ: россияне подали коллективный иск на Sony на 280 миллионов рублей - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/playstation-1791633907.html
СМИ: россияне подали коллективный иск на Sony на 280 миллионов рублей
СМИ: россияне подали коллективный иск на Sony на 280 миллионов рублей - РИА Новости, 30.05.2022
СМИ: россияне подали коллективный иск на Sony на 280 миллионов рублей
Российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment и потребовали компенсацию в размере 280 миллионов... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T04:17
2022-05-30T04:17
украина
россия
sony corporation
москва
в мире
общество
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787205877_0:28:3086:1763_1920x0_80_0_0_e2bef923d7de1ef39d2d2df26704c416.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment и потребовали компенсацию в размере 280 миллионов рублей, сообщает в понедельник газета "Ведомости".Ранее 10 марта Sony в свете событий на Украине приостановила деятельность в России. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store. Отмечается, что истцами являются пользователи системы Sony PlayStation.Отмечается, что, по словам юриста, "подобный односторонний отказ Sony от оказания услуг не допускается их же правилами, что грубо нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов Sony". Также, по мнению истцов, законом о защите прав потребителей не предусмотрен отказ в предоставлении услуг в связи с действиями государства на территории какой-либо страны."Моральный вред в 10 миллионов рублей из-за прекращения доступа к сервисам Sony PlayStation для каждого из истцов объясняется в том числе высокой стоимостью приставки — от 119 000 рублей для Sony PlayStation 5", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что Sony Interactive Entertainment Europe Limited за 2020 год заработала около 25 миллиардов долларов, а потому истцы считают заявленные финансовые требования соразмерными.
https://ria.ru/20220505/netflix-1786900659.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787205877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3801543f8611adbd1cc132ed98acc02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, sony corporation, москва, в мире, общество, технологии
04:17 30.05.2022
 
СМИ: россияне подали коллективный иск на Sony на 280 миллионов рублей

"Ведомости": россияне требуют от Sony 280 миллионов рублей за отключение PlayStation Store

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине электроники Sony
Покупатели в магазине электроники Sony - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Покупатели в магазине электроники Sony. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment и потребовали компенсацию в размере 280 миллионов рублей, сообщает в понедельник газета "Ведомости".
"Хорошевский районный суд Москвы 25 мая зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony в связи с ограничением доступа пользователей к системе PlayStation Store... 28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред — 280 миллионов рублей на всех обратившихся", — пишет газета со ссылкой на исковое заявление.
Ранее 10 марта Sony в свете событий на Украине приостановила деятельность в России. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store. Отмечается, что истцами являются пользователи системы Sony PlayStation.
Отмечается, что, по словам юриста, "подобный односторонний отказ Sony от оказания услуг не допускается их же правилами, что грубо нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов Sony". Также, по мнению истцов, законом о защите прав потребителей не предусмотрен отказ в предоставлении услуг в связи с действиями государства на территории какой-либо страны.
"Моральный вред в 10 миллионов рублей из-за прекращения доступа к сервисам Sony PlayStation для каждого из истцов объясняется в том числе высокой стоимостью приставки — от 119 000 рублей для Sony PlayStation 5", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Sony Interactive Entertainment Europe Limited за 2020 год заработала около 25 миллиардов долларов, а потому истцы считают заявленные финансовые требования соразмерными.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 02:16Культура
Покинувшую Россию Netflix заподозрили в сокрытии реального положения дел
 
УкраинаРоссияSony CorporationМоскваВ миреОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала