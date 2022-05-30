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Украинские войска выпустили 12 мин по Первомайску

Украинские войска выпустили 12 мин по Первомайску - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска выпустили 12 мин по Первомайску

Украинские войска выпустили 12 мин по городу Первомайск в ЛНР, заявило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:41

2022-05-30T13:41

2022-05-30T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 мин по городу Первомайск в ЛНР, заявило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.10 (совпадает с мск) - с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Первомайск с применением минометов (калибром) 120 миллиметров, 12 мин", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, луганская народная республика