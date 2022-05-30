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Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни - РИА Новости, 30.05.2022
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Культура
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Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни
Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни - РИА Новости, 30.05.2022
Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни
Писатель Борис Пахор скончался в Триесте на 109-м году жизни, сообщил новостной телеканал RaiNews24. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:15
2022-05-30T11:17
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РИМ, 30 мая — РИА Новости. Писатель Борис Пахор скончался в Триесте на 109-м году жизни, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Пахор — представитель словенского меньшинства в Италии. Он родился 26 августа 1913 года в Триесте, принадлежавшем в то время Австро-Венгрии. В 1940 году был призван в армию фашистской Италии и отправлен воевать в Ливию. В родной город он вернулся лишь в 1943 году, вступил там в партизанскую югославскую армию, но в 1944 году был арестован. Прошел через три нацистских концлагеря, что определило главную тему его творчества.Наиболее известен роман Пахора "Некрополь", рассказывающий о жизни в концлагере. Книга была переведена на несколько языков, в том числе на русский. Писатель был удостоен множества различных наград, выдвигался кандидатом на Нобелевскую премию по литературе.
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новости культуры, италия, триест, австро-венгрия, знаменитости
11:15 30.05.2022 (обновлено: 11:17 30.05.2022)
 
Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни

Словенский писатель Борис Пахор умер в Триесте на 109-м году жизни

© AFP 2022 / Giuseppe CacaceСловенский писатель Борис Пахор
Словенский писатель Борис Пахор - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
Читать ria.ru в
РИМ, 30 мая — РИА Новости. Писатель Борис Пахор скончался в Триесте на 109-м году жизни, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Пахор — представитель словенского меньшинства в Италии. Он родился 26 августа 1913 года в Триесте, принадлежавшем в то время Австро-Венгрии. В 1940 году был призван в армию фашистской Италии и отправлен воевать в Ливию. В родной город он вернулся лишь в 1943 году, вступил там в партизанскую югославскую армию, но в 1944 году был арестован. Прошел через три нацистских концлагеря, что определило главную тему его творчества.
Наиболее известен роман Пахора "Некрополь", рассказывающий о жизни в концлагере. Книга была переведена на несколько языков, в том числе на русский.
Писатель был удостоен множества различных наград, выдвигался кандидатом на Нобелевскую премию по литературе.
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