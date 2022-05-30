https://ria.ru/20220530/pahor-1791672826.html

Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни

Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни - РИА Новости, 30.05.2022

Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни

Писатель Борис Пахор скончался в Триесте на 109-м году жизни, сообщил новостной телеканал RaiNews24. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:15

2022-05-30T11:15

2022-05-30T11:17

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РИМ, 30 мая — РИА Новости. Писатель Борис Пахор скончался в Триесте на 109-м году жизни, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Пахор — представитель словенского меньшинства в Италии. Он родился 26 августа 1913 года в Триесте, принадлежавшем в то время Австро-Венгрии. В 1940 году был призван в армию фашистской Италии и отправлен воевать в Ливию. В родной город он вернулся лишь в 1943 году, вступил там в партизанскую югославскую армию, но в 1944 году был арестован. Прошел через три нацистских концлагеря, что определило главную тему его творчества.Наиболее известен роман Пахора "Некрополь", рассказывающий о жизни в концлагере. Книга была переведена на несколько языков, в том числе на русский. Писатель был удостоен множества различных наград, выдвигался кандидатом на Нобелевскую премию по литературе.

https://ria.ru/20220529/begak-1791613871.html

италия

триест

австро-венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, италия, триест, австро-венгрия, знаменитости