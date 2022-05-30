https://ria.ru/20220530/pahor-1791672826.html
Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни
Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни - РИА Новости, 30.05.2022
Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни
Писатель Борис Пахор скончался в Триесте на 109-м году жизни, сообщил новостной телеканал RaiNews24. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:15
2022-05-30T11:15
2022-05-30T11:17
культура
новости культуры
италия
триест
австро-венгрия
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791669528_0:173:3093:1913_1920x0_80_0_0_99eaed28cd4e2ffd82f6ad33dc7f8d84.jpg
РИМ, 30 мая — РИА Новости. Писатель Борис Пахор скончался в Триесте на 109-м году жизни, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Пахор — представитель словенского меньшинства в Италии. Он родился 26 августа 1913 года в Триесте, принадлежавшем в то время Австро-Венгрии. В 1940 году был призван в армию фашистской Италии и отправлен воевать в Ливию. В родной город он вернулся лишь в 1943 году, вступил там в партизанскую югославскую армию, но в 1944 году был арестован. Прошел через три нацистских концлагеря, что определило главную тему его творчества.Наиболее известен роман Пахора "Некрополь", рассказывающий о жизни в концлагере. Книга была переведена на несколько языков, в том числе на русский. Писатель был удостоен множества различных наград, выдвигался кандидатом на Нобелевскую премию по литературе.
https://ria.ru/20220529/begak-1791613871.html
италия
триест
австро-венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791669528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f447b0b5c2133cf3fdd971c42acf403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, италия, триест, австро-венгрия, знаменитости
11:15 30.05.2022 (обновлено: 11:17 30.05.2022)
Писатель Борис Пахор умер на 109-м году жизни
Словенский писатель Борис Пахор умер в Триесте на 109-м году жизни
РИМ, 30 мая — РИА Новости.
Писатель Борис Пахор скончался в Триесте на 109-м году жизни, сообщил
новостной телеканал RaiNews24.
Пахор — представитель словенского меньшинства в Италии. Он родился 26 августа 1913 года в Триесте, принадлежавшем в то время Австро-Венгрии. В 1940 году был призван в армию фашистской Италии и отправлен воевать в Ливию. В родной город он вернулся лишь в 1943 году, вступил там в партизанскую югославскую армию, но в 1944 году был арестован. Прошел через три нацистских концлагеря, что определило главную тему его творчества.
Наиболее известен роман Пахора "Некрополь", рассказывающий о жизни в концлагере. Книга была переведена на несколько языков, в том числе на русский.
Писатель был удостоен множества различных наград, выдвигался кандидатом на Нобелевскую премию по литературе.