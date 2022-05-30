https://ria.ru/20220530/ospa-1791880150.html

В Британии опубликовали рекомендации по борьбе с оспой обезьян

В Британии опубликовали рекомендации по борьбе с оспой обезьян - РИА Новости, 30.05.2022

В Британии опубликовали рекомендации по борьбе с оспой обезьян

Британские органы здравоохранения в понедельник опубликовали рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян, в частности рекомендовали... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:03

2022-05-30T21:03

2022-05-30T21:03

в мире

великобритания

оспа обезьян

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ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Британские органы здравоохранения в понедельник опубликовали рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян, в частности рекомендовали изолироваться, пока не пройдет сыпь, и исключить половую связь, говорится на сайте Агентства здравоохранения Британии (UKHSA).В своем совместном заявлении британские медслужбы заявили, что людям с оспой обезьян рекомендуется избегать контактов с другими людьми до тех пор, пока у них не вылечится сыпь и не отсохнут коросты. Тем, кто виделся с носителем вируса, требуется обратиться к врачу и, возможно, уйти на самоизоляцию на срок до 21 дня.Кроме того, заразившимся не следует заниматься сексом на ранних стадиях болезни. На данный момент нет доказательств того, что оспа обезьян передается через генитальные выделения, но в качестве меры предосторожности тем, у кого выявили заболевание, желательно использовать презерватив в течение восьми недель после заражения.Также инфицированные могут снизить риск распространения заболевания, применяя стандартные методы чистки и дезинфекции и стирая свою одежду и постельное белье при помощи обычных моющих средств.Отмечается, что если больным и людям с подозрением на оспу обезьян нужно покинуть дом, то необходимо убедиться, что все высыпания скрыты одеждой, также необходимо носить маску и по возможности избегать общественного транспорта.В пятницу Агентство сообщало, что в стране выявлен 101 случай заражения вирусом.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220530/ospa-1791808157.html

https://ria.ru/20220530/ospa-1791763240.html

великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, оспа обезьян