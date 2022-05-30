https://ria.ru/20220530/ospa-1791876751.html

В Великобритании выявили еще 71 случай оспы обезьян

В Великобритании выявили еще 71 случай оспы обезьян - РИА Новости, 30.05.2022

В Великобритании выявили еще 71 случай оспы обезьян

Агентство по здравоохранению (UKHSA) выявило 71 новый случай заражения человеком оспой обезьян в Великобритании, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:48

2022-05-30T20:48

2022-05-30T21:11

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оспа обезьян

в мире

англия

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ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Агентство по здравоохранению (UKHSA) выявило 71 новый случай заражения человеком оспой обезьян в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.Все новые случаи были выявлены в Англии, общее число подтверждённых случаев в Великобритании с 7 мая достигло 179.Ранее агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что, несмотря на новые случаи, риск для населения остается низким. Тем не менее, ведомство посоветовало контактирующим с заболевшими изолироваться на 21 день.Кроме того, UKHSA закупило запасы безопасной вакцины против оспы (под названием Imvanex, поставляемой компанией Bavarian Nordic), и она предлагается выявленным близким контактам человека с диагнозом "оспа обезьян", чтобы снизить риск симптоматической инфекции и тяжелого заболевания.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220530/ospa-1791880150.html

великобритания

англия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, оспа обезьян, в мире, англия