https://ria.ru/20220530/ospa-1791876751.html
В Великобритании выявили еще 71 случай оспы обезьян
В Великобритании выявили еще 71 случай оспы обезьян - РИА Новости, 30.05.2022
В Великобритании выявили еще 71 случай оспы обезьян
Агентство по здравоохранению (UKHSA) выявило 71 новый случай заражения человеком оспой обезьян в Великобритании, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:48
2022-05-30T20:48
2022-05-30T21:11
великобритания
оспа обезьян
в мире
англия
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ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Агентство по здравоохранению (UKHSA) выявило 71 новый случай заражения человеком оспой обезьян в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.Все новые случаи были выявлены в Англии, общее число подтверждённых случаев в Великобритании с 7 мая достигло 179.Ранее агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что, несмотря на новые случаи, риск для населения остается низким. Тем не менее, ведомство посоветовало контактирующим с заболевшими изолироваться на 21 день.Кроме того, UKHSA закупило запасы безопасной вакцины против оспы (под названием Imvanex, поставляемой компанией Bavarian Nordic), и она предлагается выявленным близким контактам человека с диагнозом "оспа обезьян", чтобы снизить риск симптоматической инфекции и тяжелого заболевания.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220530/ospa-1791880150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, оспа обезьян, в мире, англия
20:48 30.05.2022 (обновлено: 21:11 30.05.2022)
В Великобритании выявили еще 71 случай оспы обезьян
Агентство по здравоохранению Великобритании выявило 71 новый случай оспы обезьян
ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости.
Агентство по здравоохранению (UKHSA) выявило 71 новый случай заражения человеком оспой обезьян в Великобритании, сообщает
телеканал Sky News.
Все новые случаи были выявлены в Англии
, общее число подтверждённых случаев в Великобритании
с 7 мая достигло 179.
Ранее агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что, несмотря на новые случаи, риск для населения остается низким. Тем не менее, ведомство посоветовало контактирующим с заболевшими изолироваться на 21 день.
Кроме того, UKHSA закупило запасы безопасной вакцины против оспы (под названием Imvanex, поставляемой компанией Bavarian Nordic), и она предлагается выявленным близким контактам человека с диагнозом "оспа обезьян", чтобы снизить риск симптоматической инфекции и тяжелого заболевания.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.