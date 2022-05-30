https://ria.ru/20220530/ospa-1791808157.html
В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян
В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян - РИА Новости, 30.05.2022
В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян
Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Нигерии, всего в стране заболел 21 человек, сообщает местный центр профилактики и контроля заболеваний... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:52
2022-05-30T16:52
2022-05-30T17:02
в мире
нигерия
адамава (нигерия)
лагос
оспа обезьян
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Нигерии, всего в стране заболел 21 человек, сообщает местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).Население Нигерии превышает 210 миллионов человек. Это крупнейшая по данному показателю страна в Африке и шестая - в мире."По данным на 29 мая 2022 года всего подтвержден 21 случай, один из которых летальный, в девяти (из 36 - ред.) штатах страны... Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.Отмечается, что заражения были обнаружены в следующих регионах Нигерии: Адамава, Лагос, Байелса, Дельта, Кросс Ривер, столичная территория Абуджи, Кано, Имо, Риверс.Как заявила NCDC, в стране началась работа мультисекторального центра управления по борьбе с оспой обезьян (MPX-EOC).Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220530/ospa-1791757537.html
нигерия
адамава (нигерия)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нигерия, адамава (нигерия) , лагос, оспа обезьян
16:52 30.05.2022 (обновлено: 17:02 30.05.2022)
В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян
В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян, всего заболел 21 человек
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Нигерии, всего в стране заболел 21 человек, сообщает
местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).
Население Нигерии превышает 210 миллионов человек. Это крупнейшая по данному показателю страна в Африке и шестая - в мире.
"По данным на 29 мая 2022 года всего подтвержден 21 случай, один из которых летальный, в девяти (из 36 - ред.) штатах страны... Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что заражения были обнаружены в следующих регионах Нигерии: Адамава, Лагос, Байелса, Дельта, Кросс Ривер, столичная территория Абуджи, Кано, Имо, Риверс.
Как заявила NCDC, в стране началась работа мультисекторального центра управления по борьбе с оспой обезьян (MPX-EOC).
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.