https://ria.ru/20220530/ospa-1791808157.html

В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян - РИА Новости, 30.05.2022

В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Нигерии, всего в стране заболел 21 человек, сообщает местный центр профилактики и контроля заболеваний... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:52

2022-05-30T16:52

2022-05-30T17:02

в мире

нигерия

адамава (нигерия)

лагос

оспа обезьян

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Нигерии, всего в стране заболел 21 человек, сообщает местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).Население Нигерии превышает 210 миллионов человек. Это крупнейшая по данному показателю страна в Африке и шестая - в мире."По данным на 29 мая 2022 года всего подтвержден 21 случай, один из которых летальный, в девяти (из 36 - ред.) штатах страны... Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.Отмечается, что заражения были обнаружены в следующих регионах Нигерии: Адамава, Лагос, Байелса, Дельта, Кросс Ривер, столичная территория Абуджи, Кано, Имо, Риверс.Как заявила NCDC, в стране началась работа мультисекторального центра управления по борьбе с оспой обезьян (MPX-EOC).Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220530/ospa-1791757537.html

нигерия

адамава (нигерия)

лагос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нигерия, адамава (нигерия) , лагос, оспа обезьян