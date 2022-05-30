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В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян - РИА Новости, 30.05.2022
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В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян
В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян - РИА Новости, 30.05.2022
В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса, заявила в понедельник на брифинге глава РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:01
2022-05-30T15:01
в мире
воз
оспа обезьян
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ЦЮРИХ, 30 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса, заявила в понедельник на брифинге глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис."Мы не знаем, но мы так не думаем", - сказала Льюис, отвечая на вопрос о том, может ли оспа обезьян вызвать глобальную пандемию, подобную пандемии COVID-19.Она добавила, что на данный момент ВОЗ не обеспокоена "глобальной пандемией"."Тем не менее мы… обеспокоены тем, что люди могут заразиться этой инфекцией ввиду высокого риска, если у них нет информации, необходимой для того, чтобы защитить себя. Мы обеспокоены тем, что население мира не имеет иммунитета к ортопоксвирусам с момента окончания ликвидации оспы и что вирус может попытаться использовать нишу и легче распространяться между людьми. Но у нас пока нет ответов на этот вопрос", - заключила Льюис.По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаев оспы обезьян среди людей.ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В апреле число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.
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в мире, воз, оспа обезьян
15:01 30.05.2022
 
В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян

Представитель ВОЗ Льюис: оспа обезьян вряд ли достигнет масштабов пандемии коронавируса

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная центром Вектор - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная центром "Вектор" . Архивное фото
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ЦЮРИХ, 30 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса, заявила в понедельник на брифинге глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
"Мы не знаем, но мы так не думаем", - сказала Льюис, отвечая на вопрос о том, может ли оспа обезьян вызвать глобальную пандемию, подобную пандемии COVID-19.
Она добавила, что на данный момент ВОЗ не обеспокоена "глобальной пандемией".
"Тем не менее мы… обеспокоены тем, что люди могут заразиться этой инфекцией ввиду высокого риска, если у них нет информации, необходимой для того, чтобы защитить себя. Мы обеспокоены тем, что население мира не имеет иммунитета к ортопоксвирусам с момента окончания ликвидации оспы и что вирус может попытаться использовать нишу и легче распространяться между людьми. Но у нас пока нет ответов на этот вопрос", - заключила Льюис.
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По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаев оспы обезьян среди людей.
ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В апреле число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.
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