https://ria.ru/20220530/ospa-1791763240.html
В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян
В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян - РИА Новости, 30.05.2022
В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса, заявила в понедельник на брифинге глава РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:01
2022-05-30T15:01
2022-05-30T15:01
в мире
воз
оспа обезьян
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ЦЮРИХ, 30 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса, заявила в понедельник на брифинге глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис."Мы не знаем, но мы так не думаем", - сказала Льюис, отвечая на вопрос о том, может ли оспа обезьян вызвать глобальную пандемию, подобную пандемии COVID-19.Она добавила, что на данный момент ВОЗ не обеспокоена "глобальной пандемией"."Тем не менее мы… обеспокоены тем, что люди могут заразиться этой инфекцией ввиду высокого риска, если у них нет информации, необходимой для того, чтобы защитить себя. Мы обеспокоены тем, что население мира не имеет иммунитета к ортопоксвирусам с момента окончания ликвидации оспы и что вирус может попытаться использовать нишу и легче распространяться между людьми. Но у нас пока нет ответов на этот вопрос", - заключила Льюис.По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаев оспы обезьян среди людей.ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В апреле число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.
https://ria.ru/20220530/onischenko-1791666945.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, воз, оспа обезьян
В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян
Представитель ВОЗ Льюис: оспа обезьян вряд ли достигнет масштабов пандемии коронавируса
ЦЮРИХ, 30 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса, заявила в понедельник на брифинге глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
"Мы не знаем, но мы так не думаем", - сказала Льюис, отвечая на вопрос о том, может ли оспа обезьян
вызвать глобальную пандемию, подобную пандемии COVID-19.
Она добавила, что на данный момент ВОЗ
не обеспокоена "глобальной пандемией".
"Тем не менее мы… обеспокоены тем, что люди могут заразиться этой инфекцией ввиду высокого риска, если у них нет информации, необходимой для того, чтобы защитить себя. Мы обеспокоены тем, что население мира не имеет иммунитета к ортопоксвирусам с момента окончания ликвидации оспы и что вирус может попытаться использовать нишу и легче распространяться между людьми. Но у нас пока нет ответов на этот вопрос", - заключила Льюис.
По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаев оспы обезьян среди людей.
ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В апреле число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.