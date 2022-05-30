https://ria.ru/20220530/ospa-1791763240.html

В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян

В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян - РИА Новости, 30.05.2022

В ВОЗ оценили вероятность глобальной пандемии оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса, заявила в понедельник на брифинге глава РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:01

2022-05-30T15:01

2022-05-30T15:01

в мире

воз

оспа обезьян

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ЦЮРИХ, 30 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса, заявила в понедельник на брифинге глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис."Мы не знаем, но мы так не думаем", - сказала Льюис, отвечая на вопрос о том, может ли оспа обезьян вызвать глобальную пандемию, подобную пандемии COVID-19.Она добавила, что на данный момент ВОЗ не обеспокоена "глобальной пандемией"."Тем не менее мы… обеспокоены тем, что люди могут заразиться этой инфекцией ввиду высокого риска, если у них нет информации, необходимой для того, чтобы защитить себя. Мы обеспокоены тем, что население мира не имеет иммунитета к ортопоксвирусам с момента окончания ликвидации оспы и что вирус может попытаться использовать нишу и легче распространяться между людьми. Но у нас пока нет ответов на этот вопрос", - заключила Льюис.По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаев оспы обезьян среди людей.ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В апреле число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.

https://ria.ru/20220530/onischenko-1791666945.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, воз, оспа обезьян