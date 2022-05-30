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Оспа обезьян не приобретет масштабов пандемии, считает иммунолог
Оспа обезьян не приобретет масштабов пандемии, считает иммунолог - РИА Новости, 30.05.2022
Оспа обезьян не приобретет масштабов пандемии, считает иммунолог
У оспы обезьян нет шансов превратиться в пандемию, в отличие от коронавируса, заявил президент Испанского иммунологического общества Маркос Лопес Ойос в эфире... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:48
2022-05-30T14:48
2022-05-30T14:48
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МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. У оспы обезьян нет шансов превратиться в пандемию, в отличие от коронавируса, заявил президент Испанского иммунологического общества Маркос Лопес Ойос в эфире радиостанции RNE Cantabria."Важно осознавать сам факт наличия проблемы, своевременно выявлять и диагностировать болезнь", чтобы контролировать распространение, но при этом избегать паники, отметил Лопес Ойос, исключив вероятность перерастания болезни в пандемию.По словам специалиста, заболевание не угрожает людям, получившим прививку от обычной оспы, которая в Испании делалась всем гражданам, родившимся до 1983 года.Иммунолог высказал мнение о том, что для борьбы с распространением болезни будет достаточно делать прививки всем лицам, которые контактировали с заразившимися в первые пять дней.На настоящий момент в Испании было выявлено более сотни случаев заражения обезьяньей оспой.
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в мире, здоровье - общество, испания, оспа обезьян
Оспа обезьян не приобретет масштабов пандемии, считает иммунолог
Испанский иммунолог Лопес Ойос: оспа обезьян не приобретет масштабов пандемии
МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. У оспы обезьян нет шансов превратиться в пандемию, в отличие от коронавируса, заявил президент Испанского иммунологического общества Маркос Лопес Ойос в эфире радиостанции RNE Cantabria.
"Важно осознавать сам факт наличия проблемы, своевременно выявлять и диагностировать болезнь", чтобы контролировать распространение, но при этом избегать паники, отметил Лопес Ойос, исключив вероятность перерастания болезни в пандемию.
По словам специалиста, заболевание не угрожает людям, получившим прививку от обычной оспы, которая в Испании
делалась всем гражданам, родившимся до 1983 года.
Иммунолог высказал мнение о том, что для борьбы с распространением болезни будет достаточно делать прививки всем лицам, которые контактировали с заразившимися в первые пять дней.
На настоящий момент в Испании было выявлено более сотни случаев заражения обезьяньей оспой.