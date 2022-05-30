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Оспа обезьян не приобретет масштабов пандемии, считает иммунолог - РИА Новости, 30.05.2022
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Оспа обезьян не приобретет масштабов пандемии, считает иммунолог
Оспа обезьян не приобретет масштабов пандемии, считает иммунолог - РИА Новости, 30.05.2022
Оспа обезьян не приобретет масштабов пандемии, считает иммунолог
У оспы обезьян нет шансов превратиться в пандемию, в отличие от коронавируса, заявил президент Испанского иммунологического общества Маркос Лопес Ойос в эфире... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:48
2022-05-30T14:48
в мире
здоровье - общество
испания
оспа обезьян
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МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. У оспы обезьян нет шансов превратиться в пандемию, в отличие от коронавируса, заявил президент Испанского иммунологического общества Маркос Лопес Ойос в эфире радиостанции RNE Cantabria."Важно осознавать сам факт наличия проблемы, своевременно выявлять и диагностировать болезнь", чтобы контролировать распространение, но при этом избегать паники, отметил Лопес Ойос, исключив вероятность перерастания болезни в пандемию.По словам специалиста, заболевание не угрожает людям, получившим прививку от обычной оспы, которая в Испании делалась всем гражданам, родившимся до 1983 года.Иммунолог высказал мнение о том, что для борьбы с распространением болезни будет достаточно делать прививки всем лицам, которые контактировали с заразившимися в первые пять дней.На настоящий момент в Испании было выявлено более сотни случаев заражения обезьяньей оспой.
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в мире, здоровье - общество, испания, оспа обезьян
14:48 30.05.2022
 
Оспа обезьян не приобретет масштабов пандемии, считает иммунолог

Испанский иммунолог Лопес Ойос: оспа обезьян не приобретет масштабов пандемии

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
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МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. У оспы обезьян нет шансов превратиться в пандемию, в отличие от коронавируса, заявил президент Испанского иммунологического общества Маркос Лопес Ойос в эфире радиостанции RNE Cantabria.
"Важно осознавать сам факт наличия проблемы, своевременно выявлять и диагностировать болезнь", чтобы контролировать распространение, но при этом избегать паники, отметил Лопес Ойос, исключив вероятность перерастания болезни в пандемию.
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По словам специалиста, заболевание не угрожает людям, получившим прививку от обычной оспы, которая в Испании делалась всем гражданам, родившимся до 1983 года.
Иммунолог высказал мнение о том, что для борьбы с распространением болезни будет достаточно делать прививки всем лицам, которые контактировали с заразившимися в первые пять дней.
На настоящий момент в Испании было выявлено более сотни случаев заражения обезьяньей оспой.
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24 мая, 14:05
 
В миреЗдоровье - ОбществоИспанияОспа обезьян
 
 
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