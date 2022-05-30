https://ria.ru/20220530/ospa-1791743084.html

В ОАЭ выявили три новых случая заражения оспой обезьян

В ОАЭ выявили три новых случая заражения оспой обезьян - РИА Новости, 30.05.2022

В ОАЭ выявили три новых случая заражения оспой обезьян

Медики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) зарегистрировали три новых случая заражения оспой обезьян, призывают соблюдать меры предосторожности во время... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:02

2022-05-30T14:02

2022-05-30T14:02

в мире

оаэ

западная африка

здоровье - общество

африка

оспа обезьян

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ДОХА, 30 мая - РИА Новости. Медики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) зарегистрировали три новых случая заражения оспой обезьян, призывают соблюдать меры предосторожности во время поездок за рубеж, сообщило министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ в Twitter."Еще три случая заражения оспой обезьян зарегистрированы в ОАЭ. Органы здравоохранения принимают все необходимые меры, включая исследования, обследование контактов зараженных и наблюдение за их здоровьем. Это включает в себя полную изоляцию инфицированных в больницах до их выздоровления, а также домашний карантин их близких контактов на срок не менее 21 день и контроль за их состоянием здоровья, а также обеспечение соблюдения ими режима домашней изоляции", - говорится в сообщении министерства.Минздрав призвал жителей ОАЭ не забывать о профилактике при поездках за рубеж, в том числе при появлении в местах массового скопления людей.Власти ОАЭ объявили о первом случае заражения оспой обезьян 24 мая, вирус обнаружили у женщины, приехавшей в страну из Западной Африки.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.

https://ria.ru/20220530/ospa-1791696950.html

оаэ

западная африка

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в мире, оаэ, западная африка, здоровье - общество, африка, оспа обезьян