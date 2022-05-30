Роспотребнадзор заявил, что случаев оспы обезьян в стране не выявили
Роспотребнадзор заявил, что случаев заболевания оспой обезьян в стране не выявили
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России не выявлено, принимаются все необходимые меры для купирования возможного завоза инфекции в страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В России не выявлены случаи заболевания оспой обезьян. В связи с существующими ограничениями на авиасообщение риск завоза оспы обезьян оценивается как низкий",- говорится в сообщении.
Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования возможности завоза и распространения заболевания на территории России, уточнили в пресс-службе.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.