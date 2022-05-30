https://ria.ru/20220530/ospa-1791696950.html

Роспотребнадзор заявил, что случаев оспы обезьян в стране не выявили

Роспотребнадзор заявил, что случаев оспы обезьян в стране не выявили - РИА Новости, 30.05.2022

Роспотребнадзор заявил, что случаев оспы обезьян в стране не выявили

Случаев оспы обезьян в России не выявлено, принимаются все необходимые меры для купирования возможного завоза инфекции в страну, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:09

2022-05-30T12:09

2022-05-30T12:09

здоровье - общество

россия

африка

европа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

общество

оспа обезьян

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России не выявлено, принимаются все необходимые меры для купирования возможного завоза инфекции в страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В России не выявлены случаи заболевания оспой обезьян. В связи с существующими ограничениями на авиасообщение риск завоза оспы обезьян оценивается как низкий",- говорится в сообщении.Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования возможности завоза и распространения заболевания на территории России, уточнили в пресс-службе.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220530/onischenko-1791666945.html

https://ria.ru/20220528/ospa-1791465568.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, африка, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, оспа обезьян