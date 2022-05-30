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Роспотребнадзор заявил, что случаев оспы обезьян в стране не выявили - РИА Новости, 30.05.2022
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Роспотребнадзор заявил, что случаев оспы обезьян в стране не выявили
Роспотребнадзор заявил, что случаев оспы обезьян в стране не выявили - РИА Новости, 30.05.2022
Роспотребнадзор заявил, что случаев оспы обезьян в стране не выявили
Случаев оспы обезьян в России не выявлено, принимаются все необходимые меры для купирования возможного завоза инфекции в страну, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:09
2022-05-30T12:09
здоровье - общество
россия
африка
европа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
общество
оспа обезьян
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России не выявлено, принимаются все необходимые меры для купирования возможного завоза инфекции в страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В России не выявлены случаи заболевания оспой обезьян. В связи с существующими ограничениями на авиасообщение риск завоза оспы обезьян оценивается как низкий",- говорится в сообщении.Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования возможности завоза и распространения заболевания на территории России, уточнили в пресс-службе.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220530/onischenko-1791666945.html
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здоровье - общество, россия, африка, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, оспа обезьян
12:09 30.05.2022
 
Роспотребнадзор заявил, что случаев оспы обезьян в стране не выявили

Роспотребнадзор заявил, что случаев заболевания оспой обезьян в стране не выявили

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России не выявлено, принимаются все необходимые меры для купирования возможного завоза инфекции в страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
России не выявлены случаи заболевания оспой обезьян. В связи с существующими ограничениями на авиасообщение риск завоза оспы обезьян оценивается как низкий",- говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования возможности завоза и распространения заболевания на территории России, уточнили в пресс-службе.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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Здоровье - ОбществоРоссияАфрикаЕвропаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19ОбществоОспа обезьян
 
 
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