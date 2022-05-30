https://ria.ru/20220530/ospa-1791644010.html

В Мадриде начнут тестировать на вирус оспы обезьян

В Мадриде начнут тестировать на вирус оспы обезьян - РИА Новости, 30.05.2022

В Мадриде начнут тестировать на вирус оспы обезьян

Тестирование на вирус оспы обезьян начинают с понедельника проводить в больницах Мадрида, пишет газета Vanguardia. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:02

2022-05-30T09:02

2022-05-30T09:02

мадрид

африка

европа

в мире

здоровье - общество

оспа обезьян

испания

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тестирование на вирус оспы обезьян начинают с понедельника проводить в больницах Мадрида, пишет газета Vanguardia.Как сообщается, пять больниц системы здравоохранения испанского автономного сообщества Мадрид с сегодняшнего дня начинают делать ПЦР-тесты, для "облегчения диагностики и принятия мер по контролю передачи (вируса - ред,) в кратчайшие сроки". Отмечается, что полученные результаты будут передаваться в главное управление общественного здравоохранения страны.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220529/voz-1791620105.html

мадрид

африка

европа

испания

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мадрид, африка, европа, в мире, здоровье - общество, оспа обезьян, испания