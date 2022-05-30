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В Мадриде начнут тестировать на вирус оспы обезьян - РИА Новости, 30.05.2022
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В Мадриде начнут тестировать на вирус оспы обезьян
В Мадриде начнут тестировать на вирус оспы обезьян - РИА Новости, 30.05.2022
В Мадриде начнут тестировать на вирус оспы обезьян
Тестирование на вирус оспы обезьян начинают с понедельника проводить в больницах Мадрида, пишет газета Vanguardia. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:02
2022-05-30T09:02
мадрид
африка
европа
в мире
здоровье - общество
оспа обезьян
испания
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тестирование на вирус оспы обезьян начинают с понедельника проводить в больницах Мадрида, пишет газета Vanguardia.Как сообщается, пять больниц системы здравоохранения испанского автономного сообщества Мадрид с сегодняшнего дня начинают делать ПЦР-тесты, для "облегчения диагностики и принятия мер по контролю передачи (вируса - ред,) в кратчайшие сроки". Отмечается, что полученные результаты будут передаваться в главное управление общественного здравоохранения страны.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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мадрид, африка, европа, в мире, здоровье - общество, оспа обезьян, испания
09:02 30.05.2022
 
В Мадриде начнут тестировать на вирус оспы обезьян

В больницах в Мадриде с понедельника начнут тестировать на вирус оспы обезьян

© AP Photo / Murad SezerЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тестирование на вирус оспы обезьян начинают с понедельника проводить в больницах Мадрида, пишет газета Vanguardia.
Как сообщается, пять больниц системы здравоохранения испанского автономного сообщества Мадрид с сегодняшнего дня начинают делать ПЦР-тесты, для "облегчения диагностики и принятия мер по контролю передачи (вируса - ред,) в кратчайшие сроки". Отмечается, что полученные результаты будут передаваться в главное управление общественного здравоохранения страны.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
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Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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МадридАфрикаЕвропаВ миреЗдоровье - ОбществоОспа обезьянИспания
 
 
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