В Мадриде начнут тестировать на вирус оспы обезьян
В больницах в Мадриде с понедельника начнут тестировать на вирус оспы обезьян
© AP Photo / Murad SezerЛаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тестирование на вирус оспы обезьян начинают с понедельника проводить в больницах Мадрида, пишет газета Vanguardia.
Как сообщается, пять больниц системы здравоохранения испанского автономного сообщества Мадрид с сегодняшнего дня начинают делать ПЦР-тесты, для "облегчения диагностики и принятия мер по контролю передачи (вируса - ред,) в кратчайшие сроки". Отмечается, что полученные результаты будут передаваться в главное управление общественного здравоохранения страны.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.