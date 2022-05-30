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Россия возьмет лучшее из Болонской системы образования, заявило Минобрнауки

Россия возьмет лучшее из Болонской системы образования, заявило Минобрнауки - РИА Новости, 30.05.2022

Россия возьмет лучшее из Болонской системы образования, заявило Минобрнауки

Ограничения, которых требовала Болонская система образования, остаются в прошлом, РФ возьмет от нее только позитивный опыт, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:01

2022-05-30T16:01

2022-05-30T16:39

россия

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ограничения, которых требовала Болонская система образования, остаются в прошлом, РФ возьмет от нее только позитивный опыт, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.Ранее в ведомстве заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования."Когда мы сейчас говорим о том, что Болонская система в прошлом, это значит, что ограничения, которых требовала от нас эта система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берем с собой", — сказал Афанасьев в ходе заседания Совета ректоров творческих вузов.

https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790688193.html

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россия, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента