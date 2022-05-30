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В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России - РИА Новости, 30.05.2022
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В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России
В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России - РИА Новости, 30.05.2022
В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности применить новую систему оплаты за газ для выплат по внешнему долгу, отметил,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:21
2022-05-30T12:28
экономика
дмитрий песков
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности применить новую систему оплаты за газ для выплат по внешнему долгу, отметил, что этот механизм показал свою удобность и "почему бы его не использовать"."В целом, практика, например, системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. И почему бы не использовать ее - только в обратной последовательности", - сказал он журналистам.При этом Песков отметил, что "это вопрос Минфина".
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экономика, дмитрий песков, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
12:21 30.05.2022 (обновлено: 12:28 30.05.2022)
 
В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России

Песков оценил планы применить новую систему оплаты за газ для выплат по госдолгу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности применить новую систему оплаты за газ для выплат по внешнему долгу, отметил, что этот механизм показал свою удобность и "почему бы его не использовать".
"В целом, практика, например, системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. И почему бы не использовать ее - только в обратной последовательности", - сказал он журналистам.
При этом Песков отметил, что "это вопрос Минфина".
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ЭкономикаДмитрий ПесковРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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