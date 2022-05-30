https://ria.ru/20220530/oplata-1791703252.html
В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России
В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России - РИА Новости, 30.05.2022
В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности применить новую систему оплаты за газ для выплат по внешнему долгу, отметил,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:21
2022-05-30T12:21
2022-05-30T12:28
экономика
дмитрий песков
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности применить новую систему оплаты за газ для выплат по внешнему долгу, отметил, что этот механизм показал свою удобность и "почему бы его не использовать"."В целом, практика, например, системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. И почему бы не использовать ее - только в обратной последовательности", - сказал он журналистам.При этом Песков отметил, что "это вопрос Минфина".
https://ria.ru/20220527/rossiya-1791072859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий песков, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
12:21 30.05.2022 (обновлено: 12:28 30.05.2022)
В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России
Песков оценил планы применить новую систему оплаты за газ для выплат по госдолгу