https://ria.ru/20220530/oplata-1791703252.html

В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России

В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России - РИА Новости, 30.05.2022

В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности применить новую систему оплаты за газ для выплат по внешнему долгу, отметил,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:21

2022-05-30T12:21

2022-05-30T12:28

экономика

дмитрий песков

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности применить новую систему оплаты за газ для выплат по внешнему долгу, отметил, что этот механизм показал свою удобность и "почему бы его не использовать"."В целом, практика, например, системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. И почему бы не использовать ее - только в обратной последовательности", - сказал он журналистам.При этом Песков отметил, что "это вопрос Минфина".

https://ria.ru/20220527/rossiya-1791072859.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

экономика, дмитрий песков, россия, министерство финансов рф (минфин россии)