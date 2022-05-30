08:34 30.05.2022 (обновлено: 11:43 30.05.2022)
В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор
Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсонской области заработал крымский мобильный оператор
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБуклеты с информацией о тарифе мобильной связи с российскими номерами в Херсонской области
Буклеты с информацией о тарифе мобильной связи с российскими номерами в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. В Херсонской области заработал крымский оператор сотовой связи, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"В продажу уже поступили SIM-карты мобильной связи. Очень много людей покупают SIM-карты нового оператора. Мы уже напрямую связываемся из Херсонской области с любыми регионами Российской Федерации", — подчеркнул собеседник агентства.
Он уточнил, что провайдер связи работает под брендом Win mobile, абонентам уже можно дозвониться из России на номера с кодом +7.
О том, что освобожденные Запорожская и Херсонская области переходят на российский префикс +7 РИА Новости в минувшую пятницу сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он добавил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов, а "украинский телефонный код +380 скоро уйдет в прошлое".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.