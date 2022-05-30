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В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор
В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор - РИА Новости, 30.05.2022
В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор
В Херсонской области заработал крымский оператор сотовой связи, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T08:34
2022-05-30T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
республика крым
запорожская область
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. В Херсонской области заработал крымский оператор сотовой связи, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Он уточнил, что провайдер связи работает под брендом Win mobile, абонентам уже можно дозвониться из России на номера с кодом +7.О том, что освобожденные Запорожская и Херсонская области переходят на российский префикс +7 РИА Новости в минувшую пятницу сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он добавил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов, а "украинский телефонный код +380 скоро уйдет в прошлое".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/vsu-1791624538.html
https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html
херсонская область
республика крым
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в мире, херсонская область , республика крым, запорожская область, кирилл стремоусов
08:34 30.05.2022 (обновлено: 11:43 30.05.2022)
 
В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор

Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсонской области заработал крымский мобильный оператор

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБуклеты с информацией о тарифе мобильной связи с российскими номерами в Херсонской области
Буклеты с информацией о тарифе мобильной связи с российскими номерами в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Буклеты с информацией о тарифе мобильной связи с российскими номерами в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. В Херсонской области заработал крымский оператор сотовой связи, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"В продажу уже поступили SIM-карты мобильной связи. Очень много людей покупают SIM-карты нового оператора. Мы уже напрямую связываемся из Херсонской области с любыми регионами Российской Федерации", — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что провайдер связи работает под брендом Win mobile, абонентам уже можно дозвониться из России на номера с кодом +7.
О том, что освобожденные Запорожская и Херсонская области переходят на российский префикс +7 РИА Новости в минувшую пятницу сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он добавил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов, а "украинский телефонный код +380 скоро уйдет в прошлое".
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРеспублика КрымЗапорожская областьКирилл Стремоусов
 
 
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