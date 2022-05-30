https://ria.ru/20220530/operator-1791641888.html

В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор

В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор - РИА Новости, 30.05.2022

В Херсонской области заработал крымский мобильный оператор

В Херсонской области заработал крымский оператор сотовой связи, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:34

2022-05-30T08:34

2022-05-30T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

республика крым

запорожская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. В Херсонской области заработал крымский оператор сотовой связи, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Он уточнил, что провайдер связи работает под брендом Win mobile, абонентам уже можно дозвониться из России на номера с кодом +7.О том, что освобожденные Запорожская и Херсонская области переходят на российский префикс +7 РИА Новости в минувшую пятницу сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он добавил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов, а "украинский телефонный код +380 скоро уйдет в прошлое".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/vsu-1791624538.html

https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html

херсонская область

республика крым

запорожская область

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Влада Копылова

в мире, херсонская область , республика крым, запорожская область, кирилл стремоусов