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Онищенко считает, что вакцинироваться от оспы обезьян пока не нужно
Онищенко считает, что вакцинироваться от оспы обезьян пока не нужно - РИА Новости, 30.05.2022
Онищенко считает, что вакцинироваться от оспы обезьян пока не нужно
Предпосылок к распространению оспы обезьян нет, вакцинироваться от нее пока не нужно, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:46
2022-05-30T10:46
2022-05-30T10:54
общество
россия
геннадий онищенко
оспа обезьян
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Предпосылок к распространению оспы обезьян нет, вакцинироваться от нее пока не нужно, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."Сегодня я уверен, что пока вакцинировать не нужно, пока предпосылок о том, что эта оспа обезьян будет распространяться в таком виде, нет", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что пока возобновление производства вакцины против оспы не идет, но готовность к этому должна быть.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, геннадий онищенко, оспа обезьян
10:46 30.05.2022 (обновлено: 10:54 30.05.2022)
Онищенко считает, что вакцинироваться от оспы обезьян пока не нужно
Академик РАН Онищенко: вакцинироваться от оспы обезьян пока не нужно
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Предпосылок к распространению оспы обезьян нет, вакцинироваться от нее пока не нужно, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Сегодня я уверен, что пока вакцинировать не нужно, пока предпосылок о том, что эта оспа обезьян будет распространяться в таком виде, нет", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что пока возобновление производства вакцины против оспы не идет, но готовность к этому должна быть.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке
. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы
, а также в Америке
и Австралии
. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.