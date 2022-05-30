https://ria.ru/20220530/onischenko-1791666945.html

Онищенко считает, что вакцинироваться от оспы обезьян пока не нужно

Онищенко считает, что вакцинироваться от оспы обезьян пока не нужно - РИА Новости, 30.05.2022

Онищенко считает, что вакцинироваться от оспы обезьян пока не нужно

Предпосылок к распространению оспы обезьян нет, вакцинироваться от нее пока не нужно, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:46

2022-05-30T10:46

2022-05-30T10:54

общество

россия

геннадий онищенко

оспа обезьян

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Предпосылок к распространению оспы обезьян нет, вакцинироваться от нее пока не нужно, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."Сегодня я уверен, что пока вакцинировать не нужно, пока предпосылок о том, что эта оспа обезьян будет распространяться в таком виде, нет", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что пока возобновление производства вакцины против оспы не идет, но готовность к этому должна быть.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, геннадий онищенко, оспа обезьян