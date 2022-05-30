Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметра по Калининскому району Горловки, а также три мины того же калибра и два снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево (южное), заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило представительство ДНР в своем Telegram-канале, обстрелы проводились с 17.00 (время совпадает с мск) по 18.25 из населенных пунктов Новолуганское и Жованка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.