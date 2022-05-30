https://ria.ru/20220530/obstrel-1791869974.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР

Украинские войска в понедельник обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметра по Калининскому... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T19:56

2022-05-30T19:56

2022-05-30T19:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметра по Калининскому району Горловки, а также три мины того же калибра и два снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево (южное), заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство ДНР в своем Telegram-канале, обстрелы проводились с 17.00 (время совпадает с мск) по 18.25 из населенных пунктов Новолуганское и Жованка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791865422.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка