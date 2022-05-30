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Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц

Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц

Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц М-777, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:40

2022-05-30T17:40

2022-05-30T18:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

донбасс

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц М-777, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.Как ранее подчеркивал мэр Донецка Алексей Кулемзин, ВСУ нанесли удары по центральной части города, в том числе по двум школам и гимназии. При обстреле погибли три человека и 18 пострадали. Как анонсировал российский Следственный комитет, ведомство займется расследованием этого преступления украинских военных против мирного населения Донецка.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

украина

донбасс

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс, владимир путин, россия