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Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц
Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц
Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц М-777, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:40
2022-05-30T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц М-777, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.Как ранее подчеркивал мэр Донецка Алексей Кулемзин, ВСУ нанесли удары по центральной части города, в том числе по двум школам и гимназии. При обстреле погибли три человека и 18 пострадали. Как анонсировал российский Следственный комитет, ведомство займется расследованием этого преступления украинских военных против мирного населения Донецка.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс, владимир путин, россия
17:40 30.05.2022 (обновлено: 18:12 30.05.2022)
 
Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц

Мининформации ДНР: ВСУ обстреливают Донецк из американских гаубиц М777 калибра 155 мм

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреливают Донецк из американских гаубиц М-777, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

"Они (Вооруженные силы Украины. — Прим. ред.) применяли вчера и сегодня по Донецку гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, это американские гаубицы, калибр натовского образца", — сообщил он в эфире Первого канала.

Как ранее подчеркивал мэр Донецка Алексей Кулемзин, ВСУ нанесли удары по центральной части города, в том числе по двум школам и гимназии. При обстреле погибли три человека и 18 пострадали. Как анонсировал российский Следственный комитет, ведомство займется расследованием этого преступления украинских военных против мирного населения Донецка.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрелов в центре Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилого сектора автомобиль в Калининском районе Донецка
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

Женщина показывает отверстие в стене после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

Мужчина осматривает воронку от 155-мм снаряда после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

Сотрудник МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

Женщина убирает осколки стекол на лестнице в подъезде жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

Мужчина в комнате жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассВладимир ПутинРоссия
 
 
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