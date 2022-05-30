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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в понедельник в 16.50 мск выпустили по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявили... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:14

2022-05-30T17:14

2022-05-30T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

сцкк

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 16.50 мск выпустили по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявили представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 (совпадает с московским), населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

украина

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк, пантелеймоновка (горловский район)