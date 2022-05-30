Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/obstrel-1791720830.html
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска в понедельник за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров и 2 ракеты из РСЗО "Смерч", сообщает... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:02
2022-05-30T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791793585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bac1dbb9737ad6af8c6f2b366a4eb0a0.jpg
ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров и 2 ракеты из РСЗО "Смерч", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрела со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 человек ранены. Мэр города заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия. Он также сообщал, что среди погибших есть подросток 2009 года рождения."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 10:38 – населенный пункт Невельское - город Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 11:10 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч", 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-представительства.Отмечается, что украинские войска со стороны Авдеевки выпустили также два снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Макеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/donbass-1791677001.html
https://ria.ru/20220530/shkola-1791708845.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791793585_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7f14f8d3daa1c7385d0ef03346c7b51a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр
13:02 30.05.2022 (обновлено: 16:14 30.05.2022)
 
Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Украинские войска трижды обстреляли Донецк из "Смерча"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. 30 мая 2022
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. 30 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. 30 мая 2022
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров и 2 ракеты из РСЗО "Смерч", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрела со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 человек ранены. Мэр города заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия. Он также сообщал, что среди погибших есть подросток 2009 года рождения.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 10:38 – населенный пункт Невельское - город Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 11:10 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч", 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-представительства.
Отмечается, что украинские войска со стороны Авдеевки выпустили также два снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Макеевка.
Разрушенные артобстрелом ВСУ дома - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
11:18Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела Донецка
12:32Специальная военная операция на Украине
Обстрелянная со стороны ВСУ школа в Донецке сильно пострадала
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала