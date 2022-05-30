13:02 30.05.2022 (обновлено: 16:14 30.05.2022)
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска трижды обстреляли Донецк из "Смерча"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. 30 мая 2022
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. 30 мая 2022
ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров и 2 ракеты из РСЗО "Смерч", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 10:38 – населенный пункт Невельское - город Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 11:10 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч", 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-представительства.
Отмечается, что украинские войска со стороны Авдеевки выпустили также два снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Макеевка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.