https://ria.ru/20220530/obstrel-1791720830.html

Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Украинские войска в понедельник за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров и 2 ракеты из РСЗО "Смерч", сообщает... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:02

2022-05-30T13:02

2022-05-30T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров и 2 ракеты из РСЗО "Смерч", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрела со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 человек ранены. Мэр города заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия. Он также сообщал, что среди погибших есть подросток 2009 года рождения."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 10:38 – населенный пункт Невельское - город Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 11:10 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч", 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-представительства.Отмечается, что украинские войска со стороны Авдеевки выпустили также два снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Макеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/donbass-1791677001.html

https://ria.ru/20220530/shkola-1791708845.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр