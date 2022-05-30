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Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли город Горловку и населенный пункт Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, применяя в том числе крупнокалиберные снаряды,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:55

2022-05-30T09:55

2022-05-30T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

горловка

зайцево

донецкая народная республика

стирол

украина

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Горловку и населенный пункт Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, применяя в том числе крупнокалиберные снаряды, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, обстрелы производились с 5.35 (совпадает с мск) по 8.02. За это время украинские войска выпустили по Горловке два снаряда калибром 122 миллиметра, пять мин калибром 82 миллиметра и 20 гранат из автоматического гранатомёта (АГС), а по Зайцево (южному) - 15 снарядов из АГС.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

горловка

зайцево

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, горловка, зайцево, донецкая народная республика, стирол, украина, вооруженные силы украины