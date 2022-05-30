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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/obstrel-1791636763.html
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли город Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T06:56
2022-05-30T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/vsu-1791624538.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика
06:56 30.05.2022 (обновлено: 09:49 30.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Макеевку

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) по направлению <...> населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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