https://ria.ru/20220530/obstrel-1791636763.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли город Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T06:56

2022-05-30T06:56

2022-05-30T09:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/vsu-1791624538.html

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика