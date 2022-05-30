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Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР
Украинские войска в понедельник утром обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T06:28
2022-05-30T06:28
2022-05-30T06:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.40 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
06:28 30.05.2022 (обновлено: 06:42 30.05.2022)
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский