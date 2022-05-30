https://ria.ru/20220530/obschepit-1791642889.html

Аналитики ждут массового закрытия общепита в России к концу года

Аналитики ждут массового закрытия общепита в России к концу года - РИА Новости, 30.05.2022

Аналитики ждут массового закрытия общепита в России к концу года

Рост числа открываемых новых кафе и ресторанов в России фиксируется с начала года, однако есть большая вероятность того, что к концу года точки общепита будут... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:53

2022-05-30T08:53

2022-05-30T08:53

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764368701_0:239:3076:1969_1920x0_80_0_0_c72ba4445336ec839c14d46ee3411684.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рост числа открываемых новых кафе и ресторанов в России фиксируется с начала года, однако есть большая вероятность того, что к концу года точки общепита будут закрываться в большом количестве, рассказали РИА Новости аналитики экосистемы продуктов для бизнеса "Контур"."Сейчас не стоит ждать существенных изменений в динамике открытий организаций в отрасли общепита, они будут заметны ближе к концу года: к октябрю-ноябрю мы прогнозируем массовые закрытия на рынке", - рассказал аналитик данных компании Владимир Савельев.Он отметил, что с января по май 2022 года фиксировался рост количества организаций в отрасли общепита. "Рынок успел адаптироваться к ковидным ограничениям, оправиться и выйти на допандемийный уровень. Количество открытий предприятий превосходит количество закрытий, можно сказать, что владельцы не спешат сворачивать бизнес, а выжидают, наблюдают за дальнейшим развитием событий. Подобный эффект наблюдался во время первого коронавирусного локдауна, но в тот раз число ликвидаций все-таки преобладало над числом регистраций", - объяснил Савельев.Руководитель направления автоматизации малого и среднего бизнеса компании Михаил Добровольский в свою очередь отметил, что "число предприятий росло в среднем на 1%, процент несущественный, мы ожидаем, что к концу 2022 года перевес в ту или другую сторону будет более заметен"."Заведения адаптируются к новым условиям, это задает несколько трендов развития отрасли: импортозамещение, СБП, отказ от бумаги, удержание клиентов. Ищут отечественные продукты, которыми можно заменить импортные, ищут новых поставщиков, а с проверенными контрагентами договариваются о рассрочке и скидках. Интересно, что заведения начали организовывать совместные закупки, чтобы сэкономить на доставке", - рассказал эксперт.По его словам, для отрасли в 2022 году по сравнению с 2021 годом характерно снижение как числа открытий, так и числа закрытий. "Общее снижение числа открытий и закрытий - эффект при котором бизнес затаился и ожидает дальнейшего развития событий. Подобный эффект наблюдался во время первого коронавирусного локдауна. Впрочем, в тот раз число ликвидаций все-таки преобладало над числом регистраций. Существенных изменений в динамике количества предприятий можно ждать ближе к концу года", - заключил Савельев.

https://ria.ru/20220527/biznes-1791192469.html

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791187267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия