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В Китае заявили о превращении НАТО в "ярмарку интересов" - РИА Новости, 30.05.2022
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В Китае заявили о превращении НАТО в "ярмарку интересов"
В Китае заявили о превращении НАТО в "ярмарку интересов" - РИА Новости, 30.05.2022
В Китае заявили о превращении НАТО в "ярмарку интересов"
США и другие члены НАТО находятся в состоянии невидимой войны, из-за чего альянс превратился в "ярмарку интересов", заявил Global Times ученый из Шанхайского... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:47
2022-05-30T21:27
в мире
турция
сша
швеция
нато
зоран миланович
хорватия
финляндия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США и другие члены НАТО находятся в состоянии невидимой войны, из-за чего альянс превратился в "ярмарку интересов", заявил Global Times ученый из Шанхайского университета международных языков Гао Цзянь.Издание обратило внимание на ситуацию со вступлением в объединение Швеции и Финляндии. Присоединение к организации скандинавских стран оказалось фактически заблокировано из-за позиции Турции, потребовавшей выдачи представителей Курдской рабочей партии и снятия ограничений на продажу оружия. При этом ранее президент Хорватии Зоран Миланович потребовал обеспечить равные права хорватам в Боснии и Герцеговине, чтобы Загреб дал согласие на членство Стокгольма и Хельсинки в НАТО.Загреб и Анкара решили воспользоваться альянсом ради собственных интересов, однако аналогичным образом поступают и сами США, отмечается в публикации. Причиной такого положения называется неспособность блока удовлетворить интересы всех членов.Гао Цзянь, в свою очередь, заявил о превращении НАТО в ярмарку интересов, участницы которой борются с гегемонией США ради достижения собственных целей."Расширение членского состава НАТО еще больше ослабит консенсус внутри блока. Сделки разных членов из-за разных интересов принесут в НАТО нестабильность", — сказал ученый.Он пояснил, что организация в будущем сама создаст себе трудности, с которыми ей придется бороться.Турция заблокировала начало рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент страны Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать Стокгольму и Хельсинки "да", поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220530/norvegiya-1791763464.html
https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791558447.html
турция
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швеция
хорватия
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в мире, турция, сша, швеция, нато, зоран миланович, хорватия, финляндия
20:47 30.05.2022 (обновлено: 21:27 30.05.2022)
 
В Китае заявили о превращении НАТО в "ярмарку интересов"

Global Times: НАТО превратилась в "ярмарку интересов"

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США и другие члены НАТО находятся в состоянии невидимой войны, из-за чего альянс превратился в "ярмарку интересов", заявил Global Times ученый из Шанхайского университета международных языков Гао Цзянь.
Издание обратило внимание на ситуацию со вступлением в объединение Швеции и Финляндии. Присоединение к организации скандинавских стран оказалось фактически заблокировано из-за позиции Турции, потребовавшей выдачи представителей Курдской рабочей партии и снятия ограничений на продажу оружия. При этом ранее президент Хорватии Зоран Миланович потребовал обеспечить равные права хорватам в Боснии и Герцеговине, чтобы Загреб дал согласие на членство Стокгольма и Хельсинки в НАТО.
Загреб и Анкара решили воспользоваться альянсом ради собственных интересов, однако аналогичным образом поступают и сами США, отмечается в публикации. Причиной такого положения называется неспособность блока удовлетворить интересы всех членов.
Гао Цзянь, в свою очередь, заявил о превращении НАТО в ярмарку интересов, участницы которой борются с гегемонией США ради достижения собственных целей.
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"Расширение членского состава НАТО еще больше ослабит консенсус внутри блока. Сделки разных членов из-за разных интересов принесут в НАТО нестабильность", — сказал ученый.
Он пояснил, что организация в будущем сама создаст себе трудности, с которыми ей придется бороться.
Турция заблокировала начало рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент страны Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать Стокгольму и Хельсинки "да", поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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