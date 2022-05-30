https://ria.ru/20220530/moloko-1791899582.html

Минтруд утвердил условия выдачи работникам молока за вредность

Минтруд утвердил условия выдачи работникам молока за вредность - РИА Новости, 30.05.2022

Минтруд утвердил условия выдачи работникам молока за вредность

Министерство труда России утвердило перечень вредных производственных факторов, при которых работникам выдают бесплатное молоко и другие равноценные пищевые... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T23:34

2022-05-30T23:34

2022-05-30T23:36

общество

россия

здоровье - общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство труда России утвердило перечень вредных производственных факторов, при которых работникам выдают бесплатное молоко и другие равноценные пищевые продукты, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить по согласованию с министерством здравоохранения РФ и федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: перечень вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко", - говорится в документе.Как следует из проекта, в перечень вредных производственных факторов на рабочих местах вошли: химический (неорганические соединения, металлы), биологический (микроорганизмы-продуценты) и физический (ионизирующее излучение) факторы.В документе сказано, что выдача и употребление молока должна происходить в буфетах, столовых и других местах, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Кроме того, независимо от продолжительности смены рабочего, норма бесплатной выдачи молока должна составлять пол-литра.Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.

https://ria.ru/20220516/okhrana-1788816264.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)