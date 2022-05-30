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Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"* - РИА Новости, 30.05.2022
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Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"*
Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"* - РИА Новости, 30.05.2022
Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"*
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:01
2022-05-30T10:13
мемориал
россия
общество
правозащитный центр "мемориал"
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес memohrc.org есть в универсальном сервисе Роскомнадзора, который ограничил доступ к нему по требованию Генпрокуратуры. Сайт не загружается при попытках открыть его в нескольких браузерах.В декабре прошлого года Мосгорсуд ликвидировал ПЦ "Мемориал"* за нарушение закона об иноагентах. Помимо этого, Верховный суд РФ постановил ликвидировать и международный "Мемориал"* (признан иноагентом).Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организации, признанные иностранными агентами в России.
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мемориал, россия, общество, правозащитный центр "мемориал"
10:01 30.05.2022 (обновлено: 10:13 30.05.2022)
 
Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"*

Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"*, внесенного в список иноагентов

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Depositphotos / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес memohrc.org есть в универсальном сервисе Роскомнадзора, который ограничил доступ к нему по требованию Генпрокуратуры. Сайт не загружается при попытках открыть его в нескольких браузерах.
В декабре прошлого года Мосгорсуд ликвидировал ПЦ "Мемориал"* за нарушение закона об иноагентах. Помимо этого, Верховный суд РФ постановил ликвидировать и международный "Мемориал"* (признан иноагентом).
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организации, признанные иностранными агентами в России.
Обыски в офисе общества Международной мемориал* - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:28
В правозащитном центре "Мемориал"* проходят обыски
 
МемориалРоссияОбществоПравозащитный центр "Мемориал"
 
 
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