https://ria.ru/20220530/memorial-1791654452.html

Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"*

Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"* - РИА Новости, 30.05.2022

Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"*

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:01

2022-05-30T10:01

2022-05-30T10:13

мемориал

россия

общество

правозащитный центр "мемориал"

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"*, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес memohrc.org есть в универсальном сервисе Роскомнадзора, который ограничил доступ к нему по требованию Генпрокуратуры. Сайт не загружается при попытках открыть его в нескольких браузерах.В декабре прошлого года Мосгорсуд ликвидировал ПЦ "Мемориал"* за нарушение закона об иноагентах. Помимо этого, Верховный суд РФ постановил ликвидировать и международный "Мемориал"* (признан иноагентом).Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организации, признанные иностранными агентами в России.

https://ria.ru/20220304/memorial-1776466321.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мемориал, россия, общество, правозащитный центр "мемориал"