https://ria.ru/20220530/melitopol-1791780482.html

Теракт в Мелитополе по почерку похож на украинский, считают в полиции

Теракт в Мелитополе по почерку похож на украинский, считают в полиции - РИА Новости, 30.05.2022

Теракт в Мелитополе по почерку похож на украинский, считают в полиции

Теракт в Мелитополе по почерку похож на украинский, Киев хочет запугать мирных граждан, заявил РИА Новости замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:45

2022-05-30T15:45

2022-05-30T15:45

в мире

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Теракт в Мелитополе по почерку похож на украинский, Киев хочет запугать мирных граждан, заявил РИА Новости замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов."По почерку теракт похож на украинский, потому что задачей украинской власти является запугать мирных жителей, нарушить течение мирной жизни, которая восстановлена на территории Запорожской области", - сказал он.По словам Селиванова, "сейчас идут следственные действия". "Мы обязательно выйдем на след заказчиков и исполнителей этого теракта", - отметил Селиванов.В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль, пострадали два волонтера, развозивших гуманитарную помощь, они госпитализированы. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт - на месте найдены поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Позже стало известно, что бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.

https://ria.ru/20220530/vzryv-1791700706.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мелитополь