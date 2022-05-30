https://ria.ru/20220530/melitopol-1791779976.html
МВД опровергло слухи о ранении племянницы Балицкого в Мелитополе
МВД опровергло слухи о ранении племянницы Балицкого в Мелитополе - РИА Новости, 30.05.2022
МВД опровергло слухи о ранении племянницы Балицкого в Мелитополе
ГУМВД по Запорожской области опровергло в беседе с РИА Новости сообщения СМИ о якобы ранении племянницы главы обладминистрации Евгения Балицкого. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:45
2022-05-30T15:45
2022-05-30T15:45
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. ГУМВД по Запорожской области опровергло в беседе с РИА Новости сообщения СМИ о якобы ранении племянницы главы обладминистрации Евгения Балицкого."Сегодня в 7.50 в центре города Мелитополь во дворе жилого дома прозвучал взрыв, сработало самодельное взрывное устройство, пострадал автомобиль, пострадали мужчина и девушка. Девушка не является племянницей главы администрации Запорожской области, как об этом писали. Это простые мирные жители, которые осуществляли подвоз продовольствия", - сказал замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль, пострадали два волонтера, развозивших гуманитарную помощь, они госпитализированы. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт - на месте найдены поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Позже стало известно, что бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.
https://ria.ru/20220530/terakt-1791684613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, запорожская область, мелитополь, россия, ситуация в днр и лнр
МВД опровергло слухи о ранении племянницы Балицкого в Мелитополе
ГУМВД по Запорожской области опровергло слухи о ранении племянницы Балицкого в Мелитополе