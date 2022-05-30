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В Мелитополе заявили о попытке хищения Скифского золота прежними властями - РИА Новости, 30.05.2022
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В Мелитополе заявили о попытке хищения Скифского золота прежними властями
В Мелитополе заявили о попытке хищения Скифского золота прежними властями - РИА Новости, 30.05.2022
В Мелитополе заявили о попытке хищения Скифского золота прежними властями
Прежние власти Мелитополя пытались похитить Скифское золото из местного музея для переправки в Европу, заявила глава города Галина Данильченко. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:29
2022-05-30T11:29
в мире
владимир путин
украина
мелитополь
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прежние власти Мелитополя пытались похитить Скифское золото из местного музея для переправки в Европу, заявила глава города Галина Данильченко.Сейчас Мелитополь находится под контролем Вооруженных сил России, которые проводят операцию по демилитаризации Украины."Да, действительно, мы здесь провели такую следственную операцию, потому что, когда мы зашли в музей после того, как его покинули украинские руководители - они сбежали из города с прежней властью - мы сразу же обнаружили отсутствие скифского золота и начали проводить следственные мероприятия", - сказала она в эфире "России 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220429/melitopol-1786107291.html
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в мире, владимир путин, украина, мелитополь, россия
11:29 30.05.2022
 
В Мелитополе заявили о попытке хищения Скифского золота прежними властями

Глава Мелитополя Данильченко заявила о попытке хищения Скифского золота для отправки в ЕС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГлава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости
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Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прежние власти Мелитополя пытались похитить Скифское золото из местного музея для переправки в Европу, заявила глава города Галина Данильченко.
Сейчас Мелитополь находится под контролем Вооруженных сил России, которые проводят операцию по демилитаризации Украины.
Сотрудник Мелитопольского краеведческого музея с возвращенным экспонатом. Кадр видео
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В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото
"Да, действительно, мы здесь провели такую следственную операцию, потому что, когда мы зашли в музей после того, как его покинули украинские руководители - они сбежали из города с прежней властью - мы сразу же обнаружили отсутствие скифского золота и начали проводить следственные мероприятия", - сказала она в эфире "России 24".
"Скифское золото было уже собрано, подготовлено к вывозу. И действительно, есть такая оперативная информация, что вывозить собирались именно куда-то в Европу, на Запад. Конечно же, это попытка хищения", - пояснила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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