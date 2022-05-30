https://ria.ru/20220530/melitopol-1791681352.html

В Мелитополе заявили о попытке хищения Скифского золота прежними властями

В Мелитополе заявили о попытке хищения Скифского золота прежними властями - РИА Новости, 30.05.2022

В Мелитополе заявили о попытке хищения Скифского золота прежними властями

Прежние власти Мелитополя пытались похитить Скифское золото из местного музея для переправки в Европу, заявила глава города Галина Данильченко. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:29

2022-05-30T11:29

2022-05-30T11:29

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украина

мелитополь

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прежние власти Мелитополя пытались похитить Скифское золото из местного музея для переправки в Европу, заявила глава города Галина Данильченко.Сейчас Мелитополь находится под контролем Вооруженных сил России, которые проводят операцию по демилитаризации Украины."Да, действительно, мы здесь провели такую следственную операцию, потому что, когда мы зашли в музей после того, как его покинули украинские руководители - они сбежали из города с прежней властью - мы сразу же обнаружили отсутствие скифского золота и начали проводить следственные мероприятия", - сказала она в эфире "России 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220429/melitopol-1786107291.html

https://ria.ru/20220502/muzey-1786584309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, мелитополь, россия