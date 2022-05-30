https://ria.ru/20220530/melitopol-1791673257.html

Глава Мелитополя заявила, что теракт был направлен на запугивание жителей

Глава Мелитополя заявила, что теракт был направлен на запугивание жителей - РИА Новости, 30.05.2022

Глава Мелитополя заявила, что теракт был направлен на запугивание жителей

Глава Мелитополя Галина Данильченко назвала взрыв в городе циничным террористическим актом киевского режима, направленный на запугивание мирных жителей, потому... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:01

2022-05-30T11:01

2022-05-30T11:59

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Мелитополя Галина Данильченко назвала взрыв в городе циничным террористическим актом киевского режима, направленный на запугивание мирных жителей, потому что Киев не может смириться с их выбором в пользу России.Ранее власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт, говорится в заявлении городской администрации."Это был циничный террористический акт со стороны киевского режима, акт, направленный на запугивание жителей нашего города, акт, направленный против мирных жителей города, потому что пострадали именно мирные жители", - сказала она в эфире "России 24"."Это ужасная ситуация, и киевский режим никак не может успокоиться с тем, что жители Мелитополя уже не хотят иметь ничего общего с этой киевской властью с прошлой, мы хотим жить новой жизнью, другой жизнью, мирной жизнью", - подчеркнула она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791668153.html

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791656747.html

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Кадры с места теракта в Мелитополе Кадры с места теракта в Мелитополе 2022-05-30T11:01 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь, владимир путин, россия, украина