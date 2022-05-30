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Глава Мелитополя заявила, что теракт был направлен на запугивание жителей - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791673257.html
Глава Мелитополя заявила, что теракт был направлен на запугивание жителей
Глава Мелитополя заявила, что теракт был направлен на запугивание жителей - РИА Новости, 30.05.2022
Глава Мелитополя заявила, что теракт был направлен на запугивание жителей
Глава Мелитополя Галина Данильченко назвала взрыв в городе циничным террористическим актом киевского режима, направленный на запугивание мирных жителей, потому... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:01
2022-05-30T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Мелитополя Галина Данильченко назвала взрыв в городе циничным террористическим актом киевского режима, направленный на запугивание мирных жителей, потому что Киев не может смириться с их выбором в пользу России.Ранее власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт, говорится в заявлении городской администрации."Это был циничный террористический акт со стороны киевского режима, акт, направленный на запугивание жителей нашего города, акт, направленный против мирных жителей города, потому что пострадали именно мирные жители", - сказала она в эфире "России 24"."Это ужасная ситуация, и киевский режим никак не может успокоиться с тем, что жители Мелитополя уже не хотят иметь ничего общего с этой киевской властью с прошлой, мы хотим жить новой жизнью, другой жизнью, мирной жизнью", - подчеркнула она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791668153.html
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Кадры с места теракта в Мелитополе
Кадры с места теракта в Мелитополе
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в мире, мелитополь, владимир путин, россия, украина
11:01 30.05.2022 (обновлено: 11:59 30.05.2022)
 
Глава Мелитополя заявила, что теракт был направлен на запугивание жителей

Глава Мелитополя Данильченко заявила, что теракт был направлен на запугивание жителей

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль в центре Мелитополя. 30 мая 2022
Взорванный автомобиль в центре Мелитополя. 30 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Взорванный автомобиль в центре Мелитополя. 30 мая 2022
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Мелитополя Галина Данильченко назвала взрыв в городе циничным террористическим актом киевского режима, направленный на запугивание мирных жителей, потому что Киев не может смириться с их выбором в пользу России.
Ранее власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт, говорится в заявлении городской администрации.
"Это был циничный террористический акт со стороны киевского режима, акт, направленный на запугивание жителей нашего города, акт, направленный против мирных жителей города, потому что пострадали именно мирные жители", - сказала она в эфире "России 24".
"Это ужасная ситуация, и киевский режим никак не может успокоиться с тем, что жители Мелитополя уже не хотят иметь ничего общего с этой киевской властью с прошлой, мы хотим жить новой жизнью, другой жизнью, мирной жизнью", - подчеркнула она.
Взорванный автомобиль в центре Мелитополя. 30 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
10:48Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрыва
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
10:11Специальная военная операция на Украине
Взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи, сообщил источник
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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