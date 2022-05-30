https://ria.ru/20220530/melitopol-1791663773.html

Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре города как теракт

Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре города как теракт - РИА Новости, 30.05.2022

Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре города как теракт

Прогремевший ранним утром взрыв в центре Мелитополя был террористическим актом, говорится в заявлении городской администрации. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:40

2022-05-30T10:40

2022-05-30T11:19

специальная военная операция на украине

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Прогремевший ранним утром взрыв в центре Мелитополя был террористическим актом, говорится в заявлении городской администрации.В администрации добавили, что получившие ранения молодые люди оказывали гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе.На месте происшествия работают криминалисты, началось следствие."Украинское правительство продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов", — заключили в администрации Мелитополя.Как сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, взрыв в центре Мелитополя прогремел примерно в 7:40. На улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко в домах задрожали окна и стены. Над городом начали подниматься клубы черного дыма.Источник РИА Новости в администрации Мелитополя уточнил, что возле жилого дома взорвался автомобиль, который развозил гуманитарную помощь.По информации корреспондента агентства, который находится на месте событий, силовики оцепили площадь Победы, где располагаются административные здания, их охрану усилили.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791652162.html

https://ria.ru/20220524/diversanty-1790439431.html

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Кирилл Волков

мелитополь, в мире, украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр