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Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре города как теракт - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791663773.html
Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре города как теракт
Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре города как теракт - РИА Новости, 30.05.2022
Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре города как теракт
Прогремевший ранним утром взрыв в центре Мелитополя был террористическим актом, говорится в заявлении городской администрации. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:40
2022-05-30T11:19
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
украина
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Прогремевший ранним утром взрыв в центре Мелитополя был террористическим актом, говорится в заявлении городской администрации.В администрации добавили, что получившие ранения молодые люди оказывали гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе.На месте происшествия работают криминалисты, началось следствие."Украинское правительство продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов", — заключили в администрации Мелитополя.Как сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, взрыв в центре Мелитополя прогремел примерно в 7:40. На улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко в домах задрожали окна и стены. Над городом начали подниматься клубы черного дыма.Источник РИА Новости в администрации Мелитополя уточнил, что возле жилого дома взорвался автомобиль, который развозил гуманитарную помощь.По информации корреспондента агентства, который находится на месте событий, силовики оцепили площадь Победы, где располагаются административные здания, их охрану усилили.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791652162.html
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мелитополь, в мире, украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
10:40 30.05.2022 (обновлено: 11:19 30.05.2022)
 
Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре города как теракт

Власти Мелитополя квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Прогремевший ранним утром взрыв в центре Мелитополя был террористическим актом, говорится в заявлении городской администрации.
"Сегодня утром в Мелитополе произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около восьми утра в центральной части города взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. В результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень", — указано в сообщении.
В администрации добавили, что получившие ранения молодые люди оказывали гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе.
На месте происшествия работают криминалисты, началось следствие.
"Украинское правительство продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов", — заключили в администрации Мелитополя.
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
09:48Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ
Как сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, взрыв в центре Мелитополя прогремел примерно в 7:40. На улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко в домах задрожали окна и стены. Над городом начали подниматься клубы черного дыма.
Источник РИА Новости в администрации Мелитополя уточнил, что возле жилого дома взорвался автомобиль, который развозил гуманитарную помощь.
По информации корреспондента агентства, который находится на месте событий, силовики оцепили площадь Победы, где располагаются административные здания, их охрану усилили.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 16:34Специальная военная операция на Украине
В Энергодаре задержали украинскую диверсионную группу
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВ миреУкраинаЗапорожская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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