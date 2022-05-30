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Взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи, сообщил источник - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791656747.html
Взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи, сообщил источник
Взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи, сообщил источник - РИА Новости, 30.05.2022
Взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи, сообщил источник
Взрыв автомобиля в Мелитополе Запорожской области произошёл во время раздачи гуманитарной помощи, пострадали волонтёры, сообщил источник РИА Новости в городской РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:11
2022-05-30T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
мелитополь
украина
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Взрыв автомобиля в Мелитополе Запорожской области произошёл во время раздачи гуманитарной помощи, пострадали волонтёры, сообщил источник РИА Новости в городской администрации."Автомобиль взорвался возле жилого дома, когда раздавали гуманитарную помощь, пострадали волонтеры, которые разносили адресную гуманитарную помощь", - сказал собеседник агентства.Источник РИА Новости в администрации города ранее сообщил, что три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в Мелитополе. По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации. Госпитализированы, по данным источника, два человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791652252.html
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мелитополь
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Кадры с места теракта в Мелитополе
Кадры с места теракта в Мелитополе
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в мире, владимир путин, мелитополь, украина, запорожская область
10:11 30.05.2022 (обновлено: 11:58 30.05.2022)
 
Взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи, сообщил источник

Источник: взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи, пострадали волонтеры

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФонтаны на Площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Взрыв автомобиля в Мелитополе Запорожской области произошёл во время раздачи гуманитарной помощи, пострадали волонтёры, сообщил источник РИА Новости в городской администрации.
"Автомобиль взорвался возле жилого дома, когда раздавали гуманитарную помощь, пострадали волонтеры, которые разносили адресную гуманитарную помощь", - сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости в администрации города ранее сообщил, что три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в Мелитополе. По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации. Госпитализированы, по данным источника, два человека.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российские военнослужащие в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Двух человек госпитализировали после взрыва в центре Мелитополя
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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