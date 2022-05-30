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Двух человек госпитализировали после взрыва в центре Мелитополя - РИА Новости, 30.05.2022
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Двух человек госпитализировали после взрыва в центре Мелитополя
Двух человек госпитализировали после взрыва в центре Мелитополя - РИА Новости, 30.05.2022
Двух человек госпитализировали после взрыва в центре Мелитополя
Два человека госпитализированы после взрыва в центре Мелитополя Запорожской области, сообщил источник РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:48
2022-05-30T09:51
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Два человека госпитализированы после взрыва в центре Мелитополя Запорожской области, сообщил источник РИА Новости в администрации города."Двое в больнице, госпитализированы, состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.Источник РИА Новости в администрации города ранее сообщил, что три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в Мелитополе. По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, мелитополь
09:48 30.05.2022 (обновлено: 09:51 30.05.2022)
 
Двух человек госпитализировали после взрыва в центре Мелитополя

Два человека попали в больницу из-за взрыва в центре Мелитополя

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в Мелитополе
Российские военнослужащие в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости
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Российские военнослужащие в Мелитополе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Два человека госпитализированы после взрыва в центре Мелитополя Запорожской области, сообщил источник РИА Новости в администрации города.
"Двое в больнице, госпитализированы, состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости в администрации города ранее сообщил, что три человека, предварительно, пострадали в результате теракта в Мелитополе. По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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