https://ria.ru/20220530/melitopol-1791652162.html
Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ
Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022
Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за терактом в центре города Мелитополь стоит украинская... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:48
2022-05-30T09:48
2022-05-30T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791455504_0:412:2906:2047_1920x0_80_0_0_caa79f5ff5a282e19897e8e60815513b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за терактом в центре города Мелитополь стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.Взрыв прогремел в освобожденном Мелитополе утром в понедельник. В центре города взорвали автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации. По предварительным данным, ранения получили три человека."За терактом стоит украинская ДРГ, но фактически это террористическая группа. Уверен, что в регионе должны быть усилены меры антитеррористической безопасности, чтобы впредь не позволить украинским боевикам запугивать население и пытаться нарушить мирный уклад жизни", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791652252.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220530/melitopol-1791646337.html
мелитополь
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791455504_0:448:2132:2047_1920x0_80_0_0_36e6d4170800b4dfadaef531747ea4fe.jpg
Кадры с места теракта в Мелитополе
Кадры с места теракта в Мелитополе
2022-05-30T09:48
true
PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, запорожская область, херсонская область
09:48 30.05.2022 (обновлено: 11:58 30.05.2022)
Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ
В Запорожской области заявили, что за взрывом в Мелитополе стоят украинские диверсанты