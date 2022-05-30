https://ria.ru/20220530/melitopol-1791652162.html

Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ

Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022

Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за терактом в центре города Мелитополь стоит украинская... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:48

2022-05-30T09:48

2022-05-30T11:58

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за терактом в центре города Мелитополь стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.Взрыв прогремел в освобожденном Мелитополе утром в понедельник. В центре города взорвали автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации. По предварительным данным, ранения получили три человека."За терактом стоит украинская ДРГ, но фактически это террористическая группа. Уверен, что в регионе должны быть усилены меры антитеррористической безопасности, чтобы впредь не позволить украинским боевикам запугивать население и пытаться нарушить мирный уклад жизни", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791652252.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/melitopol-1791646337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь, запорожская область, херсонская область