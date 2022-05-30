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Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791652162.html
Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ
Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022
Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за терактом в центре города Мелитополь стоит украинская... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:48
2022-05-30T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за терактом в центре города Мелитополь стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.Взрыв прогремел в освобожденном Мелитополе утром в понедельник. В центре города взорвали автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации. По предварительным данным, ранения получили три человека."За терактом стоит украинская ДРГ, но фактически это террористическая группа. Уверен, что в регионе должны быть усилены меры антитеррористической безопасности, чтобы впредь не позволить украинским боевикам запугивать население и пытаться нарушить мирный уклад жизни", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791652252.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220530/melitopol-1791646337.html
мелитополь
запорожская область
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Кадры с места теракта в Мелитополе
Кадры с места теракта в Мелитополе
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в мире, мелитополь, запорожская область, херсонская область
09:48 30.05.2022 (обновлено: 11:58 30.05.2022)
 
Власти Запорожской области обвинили во взрыве в Мелитополе диверсантов ВСУ

В Запорожской области заявили, что за взрывом в Мелитополе стоят украинские диверсанты

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Мелитополе
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за терактом в центре города Мелитополь стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.
Взрыв прогремел в освобожденном Мелитополе утром в понедельник. В центре города взорвали автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации. По предварительным данным, ранения получили три человека.
"За терактом стоит украинская ДРГ, но фактически это террористическая группа. Уверен, что в регионе должны быть усилены меры антитеррористической безопасности, чтобы впредь не позволить украинским боевикам запугивать население и пытаться нарушить мирный уклад жизни", - сказал РИА Новости Рогов.
Российские военнослужащие в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
09:48
Двух человек госпитализировали после взрыва в центре Мелитополя
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
09:09В мире
В Мелитополе раздался мощный взрыв
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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